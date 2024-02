Así fue el sepelio de Dilan Santiago Castro en un cementerio del Tolima

Ayer en el Tolima le dieron el último adiós a Dilan Santiago Castro, el niño asesinado en Bogotá este 10 de febrero.

Último adiós a Dilan Santiago

Este viernes se llevó a cabo en la vereda Mesa de Pole, de Ataco, el sepelio de Dilan Santiago Castro Rivas, el niño de dos años que fue asesinado en extrañas circunstancias el pasado sábado 10 de febrero en zona rural de la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

A las honras fúnebres asistieron familiares y habitantes de esa región del sur del Tolima, así como la madre del menor Derly Yulieth Rivas y el padre Marlon Castro, quien fue capturado hace días por presunta violencia intrafamiliar, pero después quedó en libertad.

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, el menor murió por asfixia mecánica y fue hallado en un sitio distinto a donde fue asesinado. Asimismo, determinaron que registraba signos de desnutrición, por lo que se presume que estuvo varios días sin comer.

En este momento, avanzan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el asesinato del menor y quien es el responsable. Al parecer, ya hay varias hipótesis, por lo que se espera que en los próximos días se realicen las primeras capturas.

El crimen

A raíz de las labores de búsqueda de Dilan Santiago Castro en Usme, desarrolladas por perros y más de 150 personas, debido a la denuncia de su madre, un trabajador de la zona avisó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo del menor.

"Vi al niño ahí botado", relató el hombre haciendo referencia a Dilan Santiago Castro, quien desapareció de su casa a principios del mes de febrero de este año.

Tras la alerta del trabajador, las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo del niño y se remitieron a practicarle la necropsia para determinar cuáles fueron las causas de la muerte.

Derly Yulieth Rivas, la madre de Dilan Santiago, se ha pronunciado al respecto varias veces y según ella, desapareció de su casa cuando estaba jugando con una moto de plástico. También aseguró que no tenía conocimiento acerca de la persona que cometió el crimen

"Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Si no me querían ver, me hubieran dicho 'mujer váyase, no la queremos ver acá', pero no hagan eso", afirmó la mujer, en diálogo con Noticias Caracol.