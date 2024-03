Luego de convertirse en el máximo goleador del FPC, Dayro Moreno va por más

El futbolista se trazó un nuevo objetivo, sus fans están enloquecidos con su talento.

Dayro Moreno, delantero originario de Chicoral-Tolima, ha alcanzado un importante resultado en su carrera futbolística al lograr su gol número 225 en el fútbol local, superando así la marca previamente establecida por Sergio Galván Rey, quien también brilló en las filas del Once Caldas. Tras esta victoria, Moreno ahora tiene en la mira otro objetivo ambicioso: superar el récord de Víctor Aristizábal como el colombiano con más goles en su carrera.

Con el gol número 225, Moreno ha demostrado una vez más su capacidad goleadora y su determinación en el terreno de juego. Sin embargo, el jugador tolimense no se conforma con este logro y ya está enfocado en su próxima meta: vencer en la marca establecida por Víctor Aristizábal. Aunque muchos consideran que es una tarea nada sencilla, el deportista está dispuesto a enfrentar este reto.

"Para nadie es un secreto que quiero buscar el récord, pero lo primero es la colectividad. Me quedan muchos años para lograr este objetivo. No tengo ansiedad, uno como delantero siempre quiere hacer goles y siempre me he caracterizado por buscar el arco", declaró Moreno antes de alcanzar su gol número 225.

Con 337 goles en su haber, Dayro Moreno se encuentra a solo unos pasos de igualar y luego superar la marca de Víctor Aristizábal. Consciente del desafío que enfrenta, Moreno está decidido a continuar trabajando duro y a seguir dando lo mejor de sí en cada partido hasta alcanzar este propósito.

"Acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizábal”, afirmó Moreno, demostrando su determinación y su compromiso con alcanzar nuevas metas en su carrera futbolística.