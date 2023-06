Nequi y Bancolombia tendrán mantenimiento y no funcionarán por un periodo: vea cuando

Mucho ojo: en estas fechas y horarios no estarán disponibles varios servicios de Nequi y Bancolombia.

Los usuarios de las entidades bancarias Nequi y Bancolombia deben estar preparados para una interrupción temporal en los servicios de las aplicaciones, ya que ambas compañías llevarán a cabo actualizaciones en sus canales digitales.

Nequi informó a través de alertas a sus usuarios que algunas funciones de su plataforma y las de Bancolombia no estarán disponibles durante algunas horas. Lea también: Estos son los 5 mejores barrios para vivir en Ibagué, según Inteligencia Artificial

Las fechas y horas

La actualización de Nequi está programada para la madrugada del lunes 26 de junio, desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Durante ese período, las transacciones a través de la aplicación estarán inhabilitadas, pero los usuarios podrán utilizar la tarjeta física de la entidad para realizar pagos tanto en Colombia como en el extranjero.

Por su parte, Bancolombia realizará un mantenimiento en sus canales digitales en la madrugada del 25 de junio, según informó Nequi. El mantenimiento se llevará a cabo desde las 12:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. Durante ese tiempo, no será posible realizar transferencias desde Nequi hacia Bancolombia ni hacer pagos utilizando los códigos QR de la entidad financiera.

Es importante recordar que Nequi recientemente anunció su separación de Bancolombia, lo cual traerá numerosos beneficios para sus clientes. Aunque la interrupción temporal de servicios puede resultar incómoda para algunos usuarios, se espera que las actualizaciones en los canales digitales mejoren la experiencia general y brinden un mejor servicio a los clientes de ambas entidades. Lea también: El importante anuncio de Nequi que le conviene a sus clientes, tras separación de Bancolombia

Se recomienda a los usuarios de Nequi y Bancolombia tomar las precauciones necesarias y planificar sus transacciones y pagos teniendo en cuenta las horas de mantenimiento y actualización programadas. Para obtener más información sobre los servicios afectados y los beneficios derivados de la separación de Nequi y Bancolombia, se sugiere consultar las comunicaciones oficiales de ambas entidades bancarias.

