Luis Carlos Sarmiento Angulo se retira de la presidencia de la junta de Grupo Aval

Luis Carlos Sarmiento Angulo, figura emblemática y presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval durante los últimos 30 años, confirmó oficialmente su retiro.

La decisión, anunciada durante la Asamblea General de Accionistas de 2024, marca un momento de transición en el conglomerado, impulsado por el deseo de renovación y el reconocimiento de la importancia de dar paso a nuevas generaciones.

“Luego de una profunda reflexión, he tomado la decisión de retirarme del cargo de presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, posición que he ocupado desde su fundación hace 30 años y desde la cual he tenido una visión completa, permanente y oportuna de todas nuestras empresas, lo que me ha permitido dirigir activamente su desempeño”. afirmó Sarmiento Angulo.



En su propuesta de sucesión, Sarmiento Angulo solicitó a la Asamblea que su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente de Grupo Aval, pase a ocupar su lugar en la Junta Directiva.

Además, sugirió que su reemplazo también asumiera la presidencia del directorio, consolidando una continuidad en el liderazgo del conglomerado empresarial.



La posición dejada por Sarmiento Gutiérrez en la presidencia de Grupo Aval sería ocupada por María Lorena Gutiérrez, quien actualmente lidera Corficolombiana.



“Llega un momento en que es necesario un cambio, motivado por la fatiga, el deseo de un descanso y/o de un cambio personal, así como por la necesidad de una renovación para darle cabida en el grupo a las nuevas generaciones, con nuevas ideas y más juventud que estén más acompasadas con el paso del tiempo”, agregó Sarmiento Angulo.



El legado de Luis Carlos Sarmiento Angulo en el Grupo Aval es innegable. Su liderazgo fue fundamental en el crecimiento y la consolidación del conglomerado como una de las principales fuerzas en el panorama empresarial colombiano.