Empresa colombiana fue escogida como la mejor en Latam para trabajar

La firma de consultoría Great Place to Work ubicó a la compañía colombiana FINSOCIAL en el primer lugar del ranking Best Workplaces in Latin America en la categoría Grandes Empresas, tras evaluar la experiencia laboral de más de tres millones de empleados de la región.

La empresa colombiana Finsocial, alcanzó un nuevo reconocimiento que rompe todos los esquemas: ser la mejor empresa para trabajar en América Latina, un nuevo hito que la ubica en la cima de los mejores climas laborales del continente y del mundo. La compañía ocupó este martes el primer lugar en el ranking Best Workplaces in Latin America, de Great Place to Work, en la categoría de Grandes Empresas, tras una encuesta realizada a dos millones de empleados de 32 países de Latinoamérica, entre los que se incluye México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La firma, que evalúa el clima laboral, seleccionó este año 125 organizaciones, resultados que representan la experiencia de trabajo de cerca de tres millones de empleados de la región. En 2021 y 2022 Finsocial ocupó el primer lugar en el listado de las Mejores Empresas para trabajar en Colombia y este año, además, obtuvo el Mejor Lugar para Trabajar para las Mujeres en el país, El reconocimiento se basa en datos confidenciales de encuestas que evalúan la experiencia del personal en lo referente a confianza, innovación, valores de la empresa y conducción. Finsocial cuenta con 30 sucursales a nivel nacional y más de 1.000 colaboradores a los que llama “guerreros”. Una de sus grandes prioridades es fomentar el liderazgo y ayudar a sus colaboradores a cumplir sus metas tanto profesionales como personales. En 2022 invirtió más de $930.000.000 en formación de educación superior en universidades nacionales e internacionales para su personal, beneficiando a más de 800 colaboradores. Además, ofrece horarios flexibles, lo que les permite a los trabajadores equilibrar sus actividades dentro y fuera de la compañía, práctica que según sus directivos, ha demostrado un aumento en la productividad con resultados muy positivos en el desempeño. Adicionalmente, la empresa cuenta con espacios de bienestar como un spa y una peluquería, ofrece inscripción gratuita al gimnasio y acompañamiento psicológico, entre muchos otros beneficios. Para Santiago Botero, CEO y fundador de Finsocial, una de las razones por las que la compañía se supera a sí misma una y otra vez es porque todos los guerreros que hacen parte de la organización ven aquí un espacio lleno de oportunidades de crecimiento donde no se trabaja, se juega a ser los número 1. “Nuestros guerreros son mis socios. Yo sueño con ser la persona que más socios tenga en el país, por eso tengo la certeza de que una empresa genera valor cuando invierte en las personas, que son lo más importante para una organización. Una empresa genera valor cuando cree en la equidad de género, cuando paga a sus colaboradores lo mejor que les puede pagar, cuando protege al medioambiente, cuando ayuda a su talento humano a alcanzar sus metas personales y laborales. Es por esto que Finsocial es hoy la mejor empresa de Latinoamérica y el lugar en el que todos quieren estar”, manifestó Botero. Por su parte, Paola González, gerente de Gestión Humana de Finsocial, señaló que este nuevo reconocimiento nos acerca aún más a ese propósito superior de la compañía de servir a los demás, teniendo en cuenta que el talento humano es el motor que mueve cualquier organización. Acerca de Finsocial Finsocial tiene 11 años generando oportunidades de desarrollo e inclusión financiera, a través de soluciones crediticias que apoyan el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de docentes, pensionados, mujeres emprendedoras y profesionales independientes. La Fintech ofrece productos 100 % digitales en más de 30 sucursales del país, aportando al desarrollo económico, mientras trabaja por el más social de los fines: servir a los demás. Finsocial forma parte de fondos de inversión internacionales administrados por Christofferson, Robb & Company (CRC).

