Bomberos voluntarios: la vocación de proteger a los tolimenses, pero ¿quién cuida de ellos?

En medio de la alerta naranja por actividad del Volcán Nevado del Ruiz se volvió a recordar el importante rol que tienen los bomberos voluntarios, a la par de ello, salió a relucir una vez más las lamentables condiciones en que se encuentran varios de los organismos que están en zona de alto riesgo.

una de las definiciones de la Real Academia Española, RAE, para la palabra héroe es: persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, significado que indiscutiblemente se puede adaptar como sinónimo de lo que son los voluntarios de los organismos de socorro en regiones como el Tolima.

A pesar de la valentía, voluntad y el alma que ponen en sus labores diarias, los bomberos voluntarios constantemente encuentran una serie de obstáculos que solo pueden ser superados por aquellos que tienen en el corazón el gran don de servir a la comunidad.

Se estima que en el departamento hay 43 cuerpos de bomberos, pero debido a diversas circunstancias a la fecha se cuenta 23 organismos activos. Justamente, a raíz de la alerta naranja del Volcán Nevado del Ruiz, autoridades municipales, departamentales y nacionales, recordaron su importancia ante una eventual erupción.

Por ello, al completarse dos semanas desde que el Servicio Geológico Colombiano, SGC, informó el cambió de actividad del Ruiz, son varias las reuniones adelantadas entre distintos niveles del gobierno con los voluntarios del área de influencia, sin embargo, hasta la fecha se desconoce en concreto cómo se entrará a reforzar el funcionamiento de dichos organismos, que son los primeros llamados a atender a los habitantes en caso de emergencia.





‘Hacemos el trabajo de corazón, no porque tengamos un incentivo’



Una de esas complejas historias está en Villahermosa, allí se obtuvo la personería jurídica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en 1996, actualmente, esta población cuenta con cuatro unidades. Javier Bedoya, miembro de este organismo contó que es una labor muy compleja y que al ser menos de 10 integrantes, no se ha podido legalizar la Junta Directiva para contratar con el Municipio.

La reducida cantidad de miembros se debe a que es un trabajo que surge del don de servir, “hacemos el trabajo de corazón, porque nos gusta, pero no porque tengamos un incentivo o apoyo, únicamente servimos con lo poco que tenemos, pero sí contamos con la buena disposición a la hora de atender cualquier situación de emergencia”, expresó Bedoya.

Además de la falta de herramientas, tampoco tienen un lugar apropiado para funcionar, tan solo una habitación ubicada en la estructura conocida como antiguo comedor municipal o internado, “allí tenemos unos uniformes y unos pocos elementos que tenemos para tanquear de emergencia, pero no contamos con una sede digna”.

Tras 27 años de creado el organismo, las necesidades se mantienen en el tiempo, la más sentida es la falta de un carro de bomberos. Bedoya al estar encargado de una emisora local logra ser ubicado fácilmente por quienes necesitan el apoyo bomberil, “a través del WhatsApp me envían las fotos y videos, que se tapó la vía en tal lado, que se presentó una emergencia u otra, entonces muchas veces me ha tocado salir prácticamente solo y por cuenta mía”.

En medio de la alerta surgida por los ‘rugidos’ del Ruiz se han adelantado una serie de reuniones de gestión del riesgo, en las que se entregó la lista de requerimientos que hay en el municipio. Una de ellas es una batería de respaldo para la radio base que recibieron hace aproximadamente tres años y que únicamente funciona si está conectado a la energía eléctrica.

“Tenemos unos radios portátiles pero están fallos de batería y de cargadores, del botiquín tenemos solo la maleta, nos faltan los insumos, cuellos ortopédicos, nos falta capacitación, linternas, carpas… prácticamente no hay con que atender una emergencia de esas magnitudes, lo que siempre he reiterado a la gestión del riesgo (es que) nosotros no contamos con nada, ni siquiera elementos de protección”.

En medio de la alerta desde el hospital se habría manifestado prestar en comodato, algunos elementos pero “se me hace como extraño que nos digan que nos prestan una gasa, una tarro de alcohol, eso para mí es como una limosna”, expresó Bedoya.

Ante las penurias el sector comercio de Villahermosa expresó la intención de hacer un colecta para ayudar a los voluntarios, sin embargo, sigue quedando el interrogante de por qué la autoridad local no jalona recursos para adquirir los elementos y entregárselos. “Nosotros estamos mendigando elementos para llenar el botiquín, eso da como vergüenza”, añadió.

En la dinámica diaria las cuatro unidades están alertas a diferentes emergencias, como accidentes viales y el traslado de pacientes en apoyo al hospital municipal, labor que se hace con un alto compromiso y conscientes del riesgo que asumen porque no cuentan con algún seguro. Ante las adversidades hay momentos en los que los bomberos han pensado en la posibilidad de cerrar la oficina, porque consideran que prácticamente están en el olvido.

Suministrada - EL NUEVO DÍA En Villahermosa además de atender las emergencias del casco urbano, las unidades se las ingenian para ayudar en las veredas al traslado de pacientes.





El reto de sobrevivir institucionalmente por más de una década



Desde hace 13 años está funcionando en Falan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, durante este tiempo además de prestar un servicio, las unidades se las ingenian para sobrevivir pues el presupuesto por sobretasa bomberil es bajo. José Óscar Rodríguez, comandante de este organismo, indicó que actualmente cuenta con ocho personas que deben distribuir su tiempo entre las responsabilidades laborales y la atención de emergencias.

Esto debido a que los “recursos son mínimos, aquí ninguno gana un sueldo, solamente con esos recursos podemos dar un auxilio en caso dado y dependiendo de los recursos. No podemos estar las 24 horas o hacer turnos permanente en la estación”, comentó Rodríguez.

Indicó que una de las administraciones locales anteriores, remodeló un espacio que era del municipio por lo que hoy cuentan con unas instalaciones adecuadas en la que se tiene una máquina extintora modelo 2015 de 500 galones y una motocicleta.

Además de ello y gracias a la gestión con la Dirección Nacional de Bomberos, se ha podido adquirir elementos como motobombas de presión, motosierras, herramientas manuales, sin embargo, les hacen falta equipos de acercamiento y comunicación.

“Dios quiera no haga erupción, pero si eso se presentara no tenemos equipos suficientes, ni elementos de protección personal suficientes para atender la emergencia”, precisó el comandante.

Justamente, en el marco de la emergencia se adelantó una reunión en la que se tomó nota de las necesidades, pero hasta el momento no se ha conocido alguna acción para solucionarlas, por ello, Rodríguez expresó que es una buena noticia el llamado que hizo la Procuraduría a los Gobiernos nacional y departamental para que se le preste el apoyo a los cuerpos de socorro.

A pesar de que se cuenta con ingresos anuales de la sobretasa bomberil que no supera los $20 millones, estos son vistos como valiosos pero pocos, pues con ellos se debe sostener la estación durante los 12 meses.

A la par de atender situaciones relacionadas con incendios, control de enjambres y despeje de vías, el organismo le apuesta al trabajo social y preventivo. “Desde que se declaró la alerta naranja se ha estado visitando a las comunidades, el centro poblado de Frías, instituciones. Tenemos un cronograma de actividades para socializar lo que debemos hacer, que es conservar la calma y saber actuar, para mitigar el riesgo”.

Recordó a la ciudadanía consultar redes sociales oficiales para evitar caer en pánico innecesariamente.

Finalmente, al consultarle al voluntario por qué sigue en este camino respondió que “el mayor pago que recibimos es cuando podemos prestar un servicio, cuando podemos ayudar a alguien que está en necesidad o se presenta la emergencia, eso lo reconforta a uno”.

Por ello, su apuesta es seguir reforzando la institución y a mediano plazo lograr adquirir un vehículo 4 x 4 para llegar a las veredas, ojalá con el apoyo de los gobiernos local, departamental y nacional.

SUMINISTRADA - El Nuevo DÍA En Falan los voluntarios dividen el tiempo entre sus obligaciones laborales y el servicio de atender emergencias, pues no se cuenta con el presupuesto suficiente para contratar personal.

“La estación funciona en mi casa”

En 2004 se dio vida jurídica al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casabianca, en sus casi cerca de 20 años de existencia son varias las ‘odiseas’ que se han enfrentado para lograr mantener el organismo en funcionamiento.

Óscar Manuel Orozco Ravagli, comandante del Cuerpo de Bomberos de Casabianca lleva 18 años ejerciendo una labor que aunque es altamente valorada por la ciudadanía tiene grandes dificultades para sostenerse.

Contó que en los inicios tenían una sede, pero con los cambios de Administración local pasaron a una pequeña habitación, “a partir de ahí nos sacaron y hace ocho años estamos triangulando de un lado a otro, la estación funciona en mi casa, tengo todo lo que es de bomberos aquí, los equipos que nos han dado las diferentes instituciones para nuestro fortalecimiento como la Gobernación y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia”.

El voluntario indicó que el radio de operaciones está instalado en su hogar y así puede monitorear cualquier emergencia. Hasta hace cuatro años se contaba con 10 unidades bomberiles, hoy se tienen seis activas y una más está en proceso de vinculación.

“Nosotros tenemos la voluntad y la vocación de bomberos, siempre hemos estado atentos a cualquier solicitud, sea cual sea la emergencia, a pesar de no contar con elementos mínimos, como por ejemplo, los riesgos laborales de los muchachos, ninguno tiene. No contamos con ninguna bonificación, pero estamos atentos a cualquier hora”, precisó el comandante.

Y en medio de la activación de la alerta, se ha hablado de la posibilidad de contar con un espacio adecuado que permita tener la máquina guardada y disponible, al igual que los equipos.

En el tema de comunicaciones las unidades tienen un radio base y dos portátiles mediante los cuales mantienen comunicación con el Gobierno departamental y se manejan cuatro radios punto a punto para estar pendientes de las emergencias.

Orozco Ravagli contó que en esta población se atienden emergencias relacionadas con incendios estructurales y forestales, control de abejas, al igual que accidentes. Para los desplazamientos a zonas de fácil acceso se tiene una máquina extintora.

“Tenemos una moto pero hasta hoy (jueves) la logré reparar, con una plata que me prestaron porque mañana (viernes) precisamente tengo una reunión en Armero – Guayabal con el director Nacional de Bomberos de Colombia para hablar de temas del Volcán”.

Además de todas estas situaciones, se agrega una serie de inconvenientes que impidieron establecer un convenio con la Alcaldía. Mientras se buscaban soluciones el tiempo pasó y se venció la vigencia de la Junta del organismo y la de la comandante, por lo que ahora se necesitan recursos para que las unidades puedan hacer cursos de actualización que les permita a su vez cumplir requisitos y firmar acuerdos presupuestales.

Tampoco han podido trasladar un moderno equipo que les fue donado y está en Espinal, pues no hay quien firme formalmente el acta de recibo, asimismo, no se tiene donde guardarlo en Casabianca.

Al preguntarle al comandante por qué le sigue apostando a una labor tan complicada, indicó que por vocación y herencia, pues su padre también lo fue en Herveo, a ello se suma “la sensibilidad social que tengo, me apasiona el tema de los bomberos, el entrenamiento, la familiaridad, todo ello”.





Sin poder contratar personal



Una de las poblaciones que están más cerca del Ruiz es Murillo, se calcula que la distancia es de cerca de 17 kilómetros. Allí se creó el Cuerpos de Bomberos Voluntarios en 2004 luego de registrarse un incendio de gran magnitud. El sargento Juan de Dios Cardozo, actual comandante del organismo contó que se inició con 35 personas, pero con el tiempo se fue desintegrando.

“Hasta el 2006 que yo estaba en el municipio laborando, entonces retomé la actividad y volví hacer nuevamente todo el proceso de fortalecimiento y capacitación a unidades nuevas. Desde el 2006 hemos estado más activos, fortalecidos y con mayor presencia en el municipio como institución de socorro”, narró Cardozo.

Actualmente, se cuenta con 14 unidades que están debidamente capacitadas y certificadas.

En lo que respecta a funcionamiento, los voluntarios actualmente están trabajando en la adecuación de la estructura que se conoce como el antiguo matadero municipal, espacio que fue entregado por comodato y en el que se tiene como meta transformarla en una estación.

Al consultarle al comandante por el equipo con el que cuentan, indicó que tienen una máquina cisterna modelo 2015 que permite la atención de incendios, “pero no tenemos vehículos de avance rápido que es el que se necesita en estos casos, porque tenemos familias en la parte alta que deben ser informadas y evacuadas de manera oportuna”.

Tampoco cuentan con equipos de rescate vertical, de respiración autónoma, falta dotación para entregarle a todos las unidades. El año anterior recibieron por parte de la Dirección Nacional de Bomberos cinco equipos de acercamiento al fuego, otro para atender incendios forestales, al igual que, uno más para el rescate de vehículos, teniendo en cuenta que por allí cruzará la nueva calzada Cambao – Manizales.

“Pero dotación para el personal como tal, no tenemos en este momento, contamos con una sola que logramos adquirir, no tenemos cascos de protección, hay muchas cosas que se necesitan como para decir que podemos responder al cien por ciento en esta emergencia, en caso que se llegara a presentar”, precisó.

Al consultarle al sargento que se tiene en concreto tras las diferentes reuniones en el marco de la alerta indicó que temas relacionados con apoyo logístico y operativo, la entrega de colchonetas, carpas, mercados y demás, pero llegaría tras registrarse la emergencia. Y como organismos de socorro, hasta el jueves de esta semana, no se había recibido algún oficio o comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en el que se comprometa con algún apoyo.

Desde el Departamento, por medio de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, se visitó a los voluntarios para hacer una lista de los principales requerimientos entre ellos equipos de comunicación, caretas tipo full face, planta eléctrica y motobombas.

A cerca de cumplir dos décadas de existencia, este organismo de socorro es optimista por el equipo que han podido recibir luego de las respectivas gestiones, sin embargo, estaba la intranquilidad por no contar con una instalación adecuada, faltante que se espera solucionar próximamente con el comodato que se está estableciendo con la Alcaldía.

Otra de las debilidades, es que no se cuenta con personal de planta, los voluntarios deben cumplir con otras obligaciones laborales, por lo que se depende del tiempo que ellos puedan disponer para hacer campañas de concientización, como las que se adelantan por estos días a raíz de la alerta. Por ello, se han visitado instituciones educativas del casco urbano y rural.

Igualmente, se tiene dificultades para atender situaciones en el área rural por la falta de vehículos adecuados, ante una eventualidad el poder llegar depende del transporte que pueda aportar el Municipio.

De otro lado, en presupuesto se tiene proyectado este año por sobretasa bomberil un recaudo cercano a los $15 millones 500 mil cifra que depende del recaudo del impuesto predial por lo que podría disminuir. Este es un recurso que se entrega en dos pagos durante el año.





Entre leyes que solo quedan en el papel

El Cuerpo de Bomberos Voluntario fue creado en 1942 desde entonces se han convertido en un bastión fundamental para la región norte, especialmente, los municipios que están en cordillera. Actualmente, se cuenta con 42 unidades de esta cifra solo se tiene en planta ocho personas, aunque el mínimo deberían ser 10, pero el presupuesto no alcanza para más.

El capitán Henry Murillo comentó que tras la declaratoria se definió que son 20 unidades las que están preparadas para atender la posible emergencia, sin embargo, son varios los faltantes que los limitan.

“No tenemos equipos de autocontenidos para el caso de sustancias peligrosas, tampoco tenemos equipos, igualmente, la dotación de protección personal es muy limitada. Tenemos toda la voluntad del personal para atender las emergencias y está capacitado”.

En cuanto a transporte, se tiene un carro cisterna de 800 galones que fue entregado por la Dirección Nacional de Bomberos el año anterior, pero les hace falta un vehículo 4 x 4 para llegar hasta la zona rural que tiene las vías totalmente deterioradas por la ola invernal, sin embargo, como un accidente no da espera, los bomberos voluntarios se las han podido arreglar para llegar a cada lugar que los necesiten. En listado también está el requerimiento de una máquina extintora de mayor capacidad.

Por ello, desde el voluntariado se han hecho varias actividades como rifas para ir consiguiendo los recursos, alquiler de parqueaderos y capacitaciones a entidades privadas. “De parte del Estado ha sido muy exiguo, algunos kit han llegado pero realmente no se dimensiona una situación en caso de una emergencia como la que estamos viviendo en este momento, para tener capacidad de respuesta ante los diferentes eventos que se presentan en nuestro municipio. Uno por parte de la ola invernal y ahora por la situación de alerta naranja”.

La otra debilidad está en el campo de las comunicaciones, aunque los bomberos tienen algunos equipos hace falta mejorar la señal, pues pese a que Líbano tiene una antena repetidora que permite la conexión entre los integrantes del Consejo de Gestión de Riesgo a nivel municipal, está no alcanza a tener cobertura en el área rural.

En el marco de la emergencia, se han hecho una serie de reuniones con delegados del orden Departamental y Nacional, en ellas se viene abordando las distintas necesidades pero hasta la semana anterior se seguía sin tener soluciones concretas.

Por ello, varios de los voluntarios consultados por esta redacción recordaron que de acuerdo a la Ley 1575 los municipios de pequeños podría contar con apoyo de financiamiento a través de los fondos departamentales y nacionales, pero todo sigue quedando en el papel.

De la misma forma, se cuenta con la Ley 1205 de 2012 mediante la cual se creó una serie de estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos de Colombia y Cruz Roja, relacionados con vivienda, educación, servicios públicos e impuestos, seguridad social, régimen de riesgos profesionales, cumpliendo una serie de requisitos.

Incluso en el artículo 15 se menciona que el Ministerio de las Tecnologías exonerará a la entidad voluntaria de pago de cualquier tarifa para la adjudicación y uso del espectro electromagnético y frecuencias de radiocomunicaciones “utilizadas por el Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera respuesta en sus actividades operacionales (…)”.

“Desafortunadamente los mandatarios nos ven como si fuéramos personas regaladas y no voluntarios. Por lo menos regalamos nuestro tiempo y esfuerzo, pero necesitamos que por lo menos el Estado nos de los elementos con qué funcionar o por lo menos tener una base de personal mínima con que responder, mientras el voluntariado pueda disponer de su tiempo debido a sus trabajos”, precisó Murillo.

Además de incendios los voluntarios también apoya el traslado de pacientes desde la zona rural, accidentes de tránsito, caída de árboles que afectan viviendas, control de enjambres de insectos, deslizamientos

Y a pesar de las adversidades, el corazón que le ponen los hombres y mujeres que han pasado por esta institución, permitieron que en 2022 cumpliera 80 años de existencia





Resultados reunión

En el encuentro con la Dirección Nacional de Bomberos adelantado en Armero - Guayabal, estuvieron los representantes de los 14 municipios que están en influencia del Ruiz, allí cada uno expuso sus necesidades. Igualmente, desde el ente nacional se les informó que en dado caso de una eventualidad se contará con apoyo de los organismos de departamentos cercanos. También, se estableció como enlace entre municipios y Dirección Nacional el cuerpo de bomberos del Espinal.







Vigilancia desde el Ministerio Público



Recientemente, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima emitió una circular a la Gobernación y a las alcaldías, con el fin de conocer el cumplimiento normativo “en materia de cuerpos de bomberos”.

En el oficio se recuerda que de acuerdo a la ley 1575 de 2012 se dispone que situaciones de riesgo contra incendios, preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, “estarán a cargo de las instituciones bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado”.

Asimismo, se menciona que las entidades territoriales pueden establecer la sobretasa bomberil o recargo sobre impuestos para la prestación de los servicios de prevención a través de bomberos oficiales o “mediante contrato o convenio con cuerpos de bomberos voluntarios”.

Por ello, el Ministerio Público les preguntó a las administraciones locales, si contaban con cuerpo de bomberos oficiales de acuerdo a la ley, si era así relacionar como se sostiene y si se contaba con la sobretasa bomberil aprobada por el Concejo.

En el caso de que se contara con organismos voluntarios se debía reportar la capacidad de respuesta, el personal con el que se cuenta para la atención de emergencias y el tipo de convenio establecido para prestar el servicio.

Mientras que a la Administración seccional se le pidió información sobre el Fondo Departamental de Bomberos, el monto con el que cuenta y si se tiene “trazado un plan de inversión de recursos del Fondo para 2023”, igualmente, se le consultó si en la actualidad prestan alguna clase de apoyo económico a los municipios para sus unidades bomberiles.

La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, Tatiana Oñate, indicó que el llamado de la Procuraduría es a preparar la capacidad de respuesta frente a la situación de inestabilidad que está registrando el Volcán, esto involucra a los cuerpos de bomberos y a la Defensa Civil.

“Para que ellos tengan los mejores recursos tanto logísticos como humanos para cumplir con las funciones de evacuación y protección de la población, necesitan por una parte que los alcaldes y gobernadores suscriban los convenios con el dinero que necesitan para poder adquirir los equipos y que desde el Gobierno nacional se haga un llamado a las aseguradoras para que cumplan con cumplan con su contribución del 2 % al Fondo Nacional de Bomberos”, precisó Oñate.



Desde el Gobierno departamental

Esta semana el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, fue consultado sobre la falta de equipos que tienen los organismos de socorro, indicó que “se está trabajando en el tema para dotarlos y acompañarlos, en eso también el Gobierno nacional está presto a ayudarnos”. Mencionó que en el caso de la Defensa Civil se han entregado algunos vehículos.

De otro parte, en lo que respecta a disponibilidad de respuesta para atender una eventual emergencia, el mandatario de los tolimenses señaló que “nunca habrán recursos suficientes para atender una emergencia, tenemos lo elemental, tenemos $700 millones en la Sager y obviamente, todos estamos disponiendo de la mejor manera de estos recursos.

“Creo que lo más importante son las alertas tempranas, los radios, los subsidios de desplazamiento, de arriendo que se están manejando y la ayuda que nos hace el Gobierno nacional”, precisó.

En Casabianca tampoco cuentan con uniformes, atienden las emergencias con prendas que han sido donadas por otras estaciones, motivo por el cual cada uno porta un color diferente.

XIMENA VILLALBA C.