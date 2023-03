Influencer que dijo que Ibagué es una "mierd*" re apareció con cara de regañado: esto dijo

El streamer e influenciador que hace algunos días en medio de una transmisión insultó a Ibagué, re apareció en un video hablándole directamente a los ciudadanos de la Capital Musical.

WesCol, como es reconocido en redes sociales, ha creado fama a partir de sus polémicos contenidos. Tras darse a conocer en Medellín (ciudad natal), empezó a coger fuerza en el mundo de las redes a nivel nacional e internacional.

Incluso, incrementó en número de seguidores al vincularse amorosamente con también la creadora de contenido Aída Merlano, quién es reconocida por varios asuntos políticos, sexuales, escándalos de alto calibre y demás. Sin embargo, no solo eso lo llevó a que su nombre resonara por varias partes del país, sino que también sus videos de juegos y de humor le fueron dando cancha en Instagram y Facebook.

La polémica con Ibagué

En una de tantas de sus transmisiones, habló de lo que piensan los extranjeros cuando les nombran a Colombia. En ese momento señaló que lo primero que piensa un 'gringo' al escuchar el nombre de este país es 'Medellín' como punto de referencia. Sin embargo, a pesar de que pudo dejar hasta ese punto el comentario, prefirió enfatizar en las ciudades que según él "Jamás" serán reconocidas como importantes para gente extranjera. "¿Cúcuta? ¿Ibagué? Eso jamás va a pasar y quiero que lo sepan", expresó medio alterado.

"¿Usted cree que allá le van a decir "Ibagué" "Cúcuta?", "Ni por el Hphhhhh" "siempre van a mencionar a Medellín", "Que los tomen como referente, nunca va a pasar, para que lo sepan", "Para los de Ibagué que viven en ese put** hueco, eso no pasará jamás, para que lo sepan", "Solo quiero que lo sepan y me encanta decirlo", "Ibagué es una mier**". Entre estas y otras frases utilizó el joven para mandar un ofensivo mensaje a los ciudadanos de estas tierras.

Las críticas y los comentarios por parte de algunas personas que se sintieron ofendidas por dicha opinión no se hicieron esperar. En redes sociales en cuestión de horas el clip ya había sido difundido por grupos y páginas web. Las respuestas inquietantes de algunos internautas terminaron por llamar la atención de WestCol.

Por tal motivo, hace pocas horas grabó un nuevo video, en otro escenario y con una actitud muy distinta a la del clip anterior. En este, dice que "No se tomen todo tan a pecho", "De buena", "No tienen por qué estar respondiéndome a mí, ustedes saben que su ciudad es chimb*", "Dejen de ser tan cristalinos", "Manejamos un humor diferente en Twitch", "En Ibagué me siguen muchas personas, no se ofendan". El corto video ha despertado aún más indignación en los ibaguereños, quienes lo ven como una excusa para remediar la 'embarrada' cometida.

"Si no le gusta Ibagué pues que ni venga igual acá no hace falta mediocre", "Voy a instalar twitch para cogerlo de parche en los directos", "Calladito se ve más bonito...", Ibagué Tolima. Es una de las ciudades en crecimiento e Invocación su gente es muy amable y agradable. No, se porque un muchacho, con esa mediocridad mental, que no conoce la cartografía del país habla tan mal. De una de las ciudades más tranquilas de los 32 departamentos creo que a esa persona hay que traerla a el Tolima, y darle un recorrido para que deje de hablar basura", estos y otros comentarios rondan por la web.

