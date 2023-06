Alcalde se enfiestó con artistas convocados para el Festival Folclórico

Contenido Exclusivo

El alcalde aparece rodeado de familiares, amigos y se presume que varios empleados del Gobierno local en un evento privado.



Una nueva polémica rodea al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, luego de que se difundieran varios videos donde aparece el mandatario disfrutando de una actividad privada y en la que hacen parte varios de los artistas que fueron contratados para los diferentes eventos de la versión 49 del Festival Folclórico Colombiano.

En uno de los vídeos, se ve al alcalde abrazado a su hermana, la exalcaldesa de Lérida, Carolina Hurtado Barrera, mientras corea una de las canciones del artista Penchy Castro, quien se presentó entre la noche del 24 y madrugada del 25 de junio en la noche de elección y coronación de la embajadora municipal del folclor.

El hurtadismo, según los medios y videos de las redes, armó rumba privada con su equipo, con directores y contratistas, con su candidata @JohanaAranda_ y con artistas que se trajeron para las fiestas, pagados por la Alcaldía. #IbaguéSinBarreras #MarcoLaDiferencia #Ibagué pic.twitter.com/jyenCGPb6T — Marco Hincapié 🇨🇴 (@marcoemiliohr) June 26, 2023

En otro video que publicó en sus historias de Instagram el exponente del género vallenato Rafa Pérez, quien también se presentó en la velada de coronación, se logra ver como también hace presencia la candidata a la Alcaldía y exsecretaria de Salud, Johana Aranda, así como la secretaria de Salud actual, Martha Liliana Ospina.

Los videos fueron divulgados por el también precandidato a la Alcaldía, Marco Emilio Hincapie quién señaló que la 'rumba privada' contó con la presencia de directores y contratistas del Gobierno local, además cuestionó cuánto costó el evento, y si se usaron recursos públicos para tal fin.

En diálogo con esta redacción, el diputado Hincapie señaló que "es preocupante, triste y lamentable que la plata de los ibaguereños quede dilapidada con los recursos excéntricos del alcalde y sus amigos".

El precandidato a la Alcaldía recordó que la inversión para esta edición del Festival Folclórico tuvo un costo superior a los $5 mil millones y que la contratación de estos dos artistas alcanza $60 y $90 millones, respectivamente.

"Se está dilapidando los recursos de los ibaguereños, mientras el alcalde satisface su apetito egocéntrico, y los artistas y músicos de la ciudad mueren de hambre", reiteró el asambleísta, quien señaló que hoy sobre las 9:00 a.m. radicará un derecho de petición dirigido al alcalde Andrés Hurtado para que explique cuál ha sido la inversión que ha hecho el Municipio para el gremio artístico de la ciudad en todo el cuatrienio.

Sobre la presencia de Johana Aranda, el precandidato dijo que ya es conocido que el continuismo del alcalde Hurtado está puesto en la también candidata a la Alcaldía, y que durante la realización del desfile de San Juan también se habrían presentado algunas situaciones posiblemente irregulares, pues tuvo su propio palco y comitiva, misma que habría asistido al evento privado.

Hincapié indicó que esta denuncia no tiene fines políticos y que las hace como ciudadano y diputado, "no puedo convertirme en un cómplice del despilfarro de los recursos de Ibagué, del carrusel de la contratación de Ibagué. No voy a ser cómplice del gran hueco en que están metiendo a Ibagué, como ciudadano y actor político del departamento debo hacer todas las denuncias que correspondan para salvaguardar y cuidar los recursos de los ibaguereños", apuntó. Además indicó que presentará las respectivas denuncias en los entes de control.

Cabe destacar que pese a las denuncias y los videos, aún no es claro si el evento, que habría tenido lugar en una finca en Chucuní, se realizó con recursos públicos. Esta redacción consultó al equipo de prensa de la Alcaldía sobre el tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta o pronunciamiento sobre el tema.

La inversión de este año en fiestas

Cabe recordar que para esta versión del Festival Folclórico Colombiano, la Alcaldía suscribió el contrato 1857 del 9 de junio por $5.427 millones con la empresa León Gráficas, con el objeto de tener la prestación de los servicios logísticos, operativos y técnicos para la realización de la agenda cultural del festival.

Para esta versión, en la noche de San Juan, se pidió contar con cinco artistas de talla nacional que cobraron honorarios por el orden de los $158, $70, $60 y $93 millones, según su trayectoria y reconocimiento.

MÁS NOTICIAS