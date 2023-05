“Era paisa y se veía tranquilo”: detalles de la tragedia en La Variante

Una nueva tragedia se registró en el puente de La Variante de Ibagué. Sobre el mediodía de este jueves, un hombre se acercó a la estructura y sin pensarlo subió las rejas. No dio tiempo de nada. Ningún conductor, ni ninguna persona tuvo la oportunidad de llegar a persuadirlo.

Aunque el joven no portaba documentos de identidad, esta redacción conoció algunas características físicas y de la ropa que portaba.

Una mujer, indicó que minutos antes de que el joven llegara al puente habló con él. Expresó que no notó signos de ansiedad y depresión. Por el contrario, señaló que el joven le sonrió y hablaron de la moto de ella.

“Yo estaba cerca del puesto de las avenas porque me iba a encontrar con un amigo. Incluso cuando estaba cruzando el puente en la moto, paré a tomarme una selfie y un conductor me gritó que no me fuera a tirar. Cuando llegué al puesto de avenas las personas me dijeron que creían que yo me iba a lanzar y que me tenían en la mira”, refirió María Castro.

Agregó que al puesto llegó un muchacho con acento paisa, que le preguntó por la moto que ella tenía. “Me preguntó si alguna vez me había estrellado y yo le dije que sí y le conté la historia. Él estaba risueño. No tenía ninguna actitud sospechosa. Cuando mi amigo llegó me puse a hablar con él y cuando volteamos a mirar el muchacho ya no estaba”.

En diálogo con un joven venezolano que vende agua en la zona. Aseguró que a lo lejos vio cuando el muchacho llegó, trepó la reja y con la mano hizo señas de adiós.

Más detalles

Las autoridades no le encontraron documentos al hombre. El cuerpo quedó sobre dos piedras en el río Combeima. Vestía una camiseta negra en la parte de atrás y vinotinto en la parte de adelante con rayas blancas. Era alto y de contextura delgada. Estaba recién peluqueado y tenía dibujada una cruz en el cabello, asimismo, varias cicatrices en los brazos.

