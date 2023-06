Los delincuentes usan un dispositivo que desactiva la alarma de los vehículos, pero no contaron con la suerte de hurtar elementos de valor.

En una entrevista que le realizó otro medio de comunicación, el ciudadano contó que una banda de ladrones tiene en acecho un vehículo en el sector de Piedra Pintada. Según él, esta sería la segunda vez que intentan robar elementos de su interior.

En esta oportunidad, partiendo de la versión del denunciante, los ladrones se las ingeniaron para que la alarma de seguridad no se activara. Presuntamente estos sujetos ya tienen la destreza para esto, ya que son señalados de participar en robos de partes de vehículos.

“Es una banda que anda en otro carro, tienen un sistema que se llaman controles universales para abrir los vehículos y desarmar las alarmas de los carros, entonces el carro queda totalmente expuesto porque levantan los seguros y se roban lo que hay por dentro”, explicó.

Sin embargo, para este intento de robo todo les salió mal, pues aunque lograron abrir el carro sin activar las alarmas, encontraron una maleta de considerable tamaño creyendo que contenía dinero o elementos de valor. No obstante, se llevaron tremenda sorpresa cuando vieron que el bolso solo tenía mucha ropa sucia para lavar.

“En esta ocasión no fueron cosas de valor, porque fue una maleta con ropa sucia, pero anteriormente ya había pasado lo mismo con el mismo vehículo, entonces quiere decir que los tienen fichados, pese a que el carro se polarizaron los vidrios para no poder mirar que hay por dentro siguen en la misma tónica”.

Por esto, el denunciante hace el llamado a los ciudadanos a no dejar los vehículos mal parqueados, ni con elementos de valor en su interior para evitar ser víctima de estos sujetos.

“El llamado es para comunidad para que tengan más cuidado con su vehículo, no lo dejen expuesto en la calle, nosotros le colocamos una alarma de códigos anti clonación al carro para que no lo puedan volver a abrir, sale costoso, pero es algo muy seguro, lamentablemente vivimos en el país donde no hay que dar papaya”.

