¡La ladronera está alborotada! Con disparo incluido atracaron a instructora del SENA

Una instructora del Sena fue víctima de los ladrones en el barrio La Floresta de Ibagué, cerca a la calle 60. De acuerdo con el testimonio, los delincuentes que iban en moto, dispararon.

La víctima fue Camila Andrea Viña, quien labora en el Centro Agropecuario La Granja del Espinal. “Como el carro que me trae del Espinal me deja en la calle 60, tenía la costumbre de caminar por la Avenida para ingresar por La Floresta y luego llegar a Piedra Pintada, donde vivo”, dijo.

Recordó que los ladrones aprovecharon que una van estaba parqueada cerca al andén, por lo que a ella le tocó bajarse a la calle. “Ellos aprovecharon. El parrillero se bajó, me intimidó con un arma de fuego. Me recostó contra el vehículo y me dijo que le diera el celular. Se lo entregué y después me quitó el bolso. Yo le supliqué que me dejara sacar las llaves y los documentos personales, pero no quiso. Me dijo que ni mierda ( sic) ”.

De acuerdo con el testimonio, unas personas que caminaban en compañía de unos perros se dieron cuenta de lo sucedido; también un vecino que estaba en su hogar.

“El vecino gritó y el sujeto disparó al aire. Fue un susto tremendo. De hecho, no tengo pensado volver a pasar caminando y sola por allá”.

La Instructora explicó que el morral llevaba una chaqueta del Sena, un computador portátil propiedad de la Institución y todos sus documentos de identidad (cédula, tarjeta profesional y licencias de conducción).

Ya instauró la respectiva denuncia. Espera que si alguna persona encontró los documentos, le haga el favor y se los devuelva.

Una chaqueta del Sena

Camila Andrea explicó que en el morral guardaba también una chaqueta institucional del Sena, que pocas personas tienen. No obstante, un compañero vio a un hombre con una prenda similar por el sector de Mirolindo. “La chaqueta no era mía, es de un deportista del Sena y muy pocas personas la tienen. Según mi amigo, el señor que llevaba la chaqueta no tiene nada que ver con el Sena. Le hago un llamado al señor por si depronto él encontró la chaqueta y los documentos, me los haga llegar”.

Si encontró los documentos de Camila Andrea Viña, la puede contactar al celular 3213796444.

Cifra

7:20 de la noche fue la hora del robo. Se llevaron un celular Xiaomi valorado en 2 millones 500 mil pesos y un computador del Sena.

