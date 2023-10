El denominado “sueño americano”, ahora es posible, conozca cómo poder solicitar su visa de trabajo y poder emigrar a los Estados Unidos.



En un mundo globalizado, la posibilidad de trabajar en Estados Unidos se ha convertido en un sueño para muchos. La visa de trabajo temporal es una de las rutas que permite a ciudadanos colombianos y de otros países de América Latina buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

La demanda de esta visa es alta, y es crucial conocer las categorías y requisitos para evitar una solicitud denegada. Una elección equivocada en el proceso puede ser motivo de rechazo, lo que a menudo resulta en frustración. Es por esto, que la revista Semana explica a detalle los tipos de visa más destacadas.

Visa H-1B

Está dirigida a profesionales altamente calificados, investigadores en el Departamento de Defensa, modelos de alta costura y empleados en proyectos de desarrollo. Los requisitos incluyen contar con un título de bachillerato o superior, y, en la mayoría de los casos, posgrados relacionados con la actividad especializada.

También requiere una licencia sin restricciones que permita trabajar plenamente en Estados Unidos. Aunque cada año se otorgan alrededor de 65,000 visas H-1B, este número puede aumentar bajo ciertas circunstancias.

El proceso para obtener esta visa implica que el empleador presente la Solicitud de Condición Laboral (LCA) ante el Departamento de Trabajo y complete el Formulario I-129 ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Una vez que se aprueba este formulario, el solicitante puede continuar el trámite en la embajada o consulado.

Visa H-2A y H-2B

La primera se destina a trabajadores agrícolas, mientras que la segunda es para quienes desempeñan actividades diferentes a la agricultura.

Para solicitar una visa H-2A, es necesario demostrar que el trabajo no es permanente y que no hay suficiente personal calificado en los Estados Unidos. Además, no debe afectar los salarios de los estadounidenses. Varios países de América Latina, incluyendo Colombia, tienen la oportunidad de participar en este programa.

El periodo máximo con la visa H-2A es de tres años, con la posibilidad de extenderlo por doce meses a la vez. Por otro lado, la visa H-2B se aplica a trabajos distintos a la agricultura y solo puede ser utilizada por el empleador una vez. El máximo anual para esta categoría es de 66.000 visas.

El proceso para ambas visas incluye presentar una solicitud de certificación de empleo ante el Departamento de Trabajo, completar el Formulario I-129 ante USCIS y, una vez aprobada, continuar el proceso en la embajada o consulado.

La oportunidad de trabajar temporalmente en Estados Unidos brinda a los colombianos nuevas experiencias, potenciar sus habilidades y, quizás, acercarse un poco más al "sueño americano". Es esencial comprender las categorías y los requisitos para evitar sorpresas desagradables y evitar ser rechazados. No desaproveche las oportunidades que ofrece este viaje.