2 años difíciles, suerte mandatarias

Su capacidad de gestión financiera, inteligencia emocional y precisión quirúrgica en inversión pública, será lo primero que se va a poner a prueba en las mandatarias del Tolima e Ibagué, Adriana Magaly Matiz y Johana Aranda, respectivamente.

Con recursos de libre inversión tan menguados como los que van a recibir sus administraciones, con empréstitos y deudas con el sector financiero, obras incompletas y en curso, compromisos de gasto en marcha y con los recaudos y giros fuertemente comprometidos en las vigencias futuras, pues será su maniobrabilidad en administrar lo poco para impactar en positivo lo público, lo que inicialmente se les va a calificar en cuanto a gestión y resultados.

Uno, porque las expectativas son muy altas frente a ellas; dos, porque las necesidades y atrasos son muchos, tres, los anhelos pululan frente a lo qué puedan hacer; cuatro, el respaldo en las urnas fue histórico para ambas, especialmente la Gobernadora Matiz, quien con 350 mil votos marcó un hito en apoyo popular.

La brega no será fácil porque se espera que sus gabinetes colmen las urgencias, dejen a un lado lo meramente político y se dediquen a lo técnico y desplegar pragmáticamente sus conocimientos en cada área para conseguir más dinero y recursos, estructurar proyectos para presentarlos nacional e internacional mente y logren jalonar inversión.

La retórica, los pronunciamientos altisonantes, los buenos propósitos, el invitar a soñar juntos tomaditos de la mano o decir que se trabaja 24x7 y tomarse fotos madrugando, ya pasó. Eso eran cuentos de hace 20 años, lo de ahora es eficiencia, eficacia y efectividad soportadas con las nuevas tecnologías. Ya sea que se inviertan 2 o 24 horas para las tareas. Da lo mismo, porque como diría Einstein el tiempo no es un recurso renovable y se pueden obtener los mejores resultados con dos horas de buena concentración o con 24 de hacer y hacer para obtener lo mismo.

Pienso que el primer acto de contrición que pareciera les va a tocar a nuestras mandatarias es con el Presidente Petro y sus Ministros, que ya han dado luces de radicalización, favoritismo hacia los man datarios seccionales que sienten más afines a sus cercanías políticas e ideológicas, para "colaborarles" con nuevos recursos y acelerarles proyectos y procesos. Y las dos, especialmente la Alcaldesa electa, tiró bastantes pedradas al Gobierno Nacional. Esperemos se cumpla eso de que la campaña ya pasó y todo se perdonó y olvidó, porque ahora se trata de gobernar para todos.

Sin duda, les tocará difícil a nuestras mandatarias por tener al frente un Gobierno central contrario al que descalificaron y que está interesado es en pasar sus reformas en el Congreso, porque sabe es la piedra angular para su objetivo politico-electoral de 2025-2026 y llenar las arcas públicas con las cuales, a propósito, seguir dando mermelada a los congresistas, especialmente nuestros representantes a la Cámara, que no dan muestras de empalagarse con el dulce ni sufrir de diabetes tipo 2. Por eso, ayudar mucho a los gobiernos seccionales no seria una prioridad nacional y sí una buena posibilidad de ahogarlos y crecerles descontentos puntuales sectoriales. Ojalá, me equivoque. Pero el tiempo es el mayor juez de la verdad.

Por ahora nos corresponde es desearles a nuestra Gobernadora y Alcaldesa electas mucho tino, estrategia, alta inteligencia, hacer lo distinto, novedoso e inesperado, salirse de la caja, no hacer lo de siempre que porque ha dado algunas pocas soluciones; toca rodearlas, apoyarlas y acompañarlas, porque así no lo quieran decir en público ellas ya saben perfectamente que vienen dos años muy difíciles y con poca plata. Seamos optimistas, pero que eso no nos nuble la realidad. Pensemos positivo, pero con acciones sobre los hechos.

Llegó diciembre. Felices fiestas para todas y todos.