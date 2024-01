Mujeres al mando. Nuevo enfoque

Como ya pasó todo el entramado de cumplir acuerdos políticos y se designaron secretarios, directores, gerentes y etcéteras, hoy ya es el inicio formal de los gobiernos departamental y el municipal de Ibagué bajo la batuta de dos mujeres, luego de mucho tiempo, y por primera vez en coincidencia administrativa.

Podemos afirmar, incluso siendo aún muy temprano para ello, que ya identificamos ciertos rasgos que le han impreso las mandatarias a sus gobiernos. Tanto la Gobernadora Adriana Magaly Matiz, como la Alcaldesa Johana Aranda, parecieron entender que es fuera de las paredes de sus respectivos despachos donde se construye la gobernanza real.

Que es el contacto ciudadano, lo que les permitirá una verdadera sintonía para priorizar inversiones públicas en las necesidades más sentidas de la ciudadanía.

Que es embarrando los tacones y desgastando los tenis, que tomarán el pulso de los acciones y del verdadero pensar en la gente sobre cómo avanzan y van sus ejecutorias, así como el desempeño de sus designados. Con una salvedad, siempre el desgaste físico, mental y anímico será mayor para la Gobernadora Matiz por lo extenso del Tolima a recorrer.

También, entendieron que no se trata de madrugar por madrugar para tomarse selfies, sino de hacer muy productivo el día; ser eficientes, eficaces y efectivas en el usondel tiempo. Tampoco de llenarse de ceremoniales, de recibimientos y extensos protocolos, sino de diálogos ciudadanos donde asignar responsables, tiempos y tareas.

Y creo que han sabido mantener muy bien en este inicio, la distancia necesaria y prudente para con sus propios equipos políticos y cabezas electorales, lo que ha marcado un justo punto medio.

La inteligencia emocional se les nota, pues cada una a su manera ha dejado en claro que fue lo que no hicieron, les faltó o no resolvieron por x o y motivo sus antecesores, pero sin usar el discurso punzante o ventejuliero de los hombres. Dejaron nítido públicamente, en el arranque de sus mandatos, en qué no cumplieron y qué les quedó grande de hacer a sus antecesores-benefactores, con tan alto tino que estos no se dieron por aludidos por las refinadas formas utilizadas.

En fin, también hay coincidencias en lo que serán sus objetivos temáticos de gobierno. La Gobernadora Matiz poniendo en el centro al ser humano, en una apuesta en sus ejes por la innovación en componentes como lo agropecuario, lo social, la seguridad, el emprendimiento, la defensa del agua y de la vida, el turismo y la infraestructura. Por su parte, la Alcaldesa Aranda con lo que llamó acuerdos en el ambiente, la zona rural y los animales, en una ciudad organizada y proyectada al futuro, por la vida, la familia y las poblaciones vulnerables, por la cultura ciudadana, por el gobierno y la vida y las oportunidades de Ibagué en el mundo.

Como se ve, se aparejan en propuestas. Ojalá que por el bien de ellas y de todos nosotros les funcionen, continúen sin agresiones, con el respeto institucional que sus cargos independientes les asignan y no se dejen llevar por las mezquindades de los aúlicos cercanos, que comenzarán a enfatizar cada vez con más fuerza sus intereses ocultos y en busca de aislarlas de la realidad y de todo el mundo para manipularlas a su antojo.

Buen inicio. Mucha suerte mandatarias. Hay que dejar que sigan consolidando las prioridades, que esperamos coincidan con las necesidades sentidas por los tolimenses e ibaguereños. Se nota que hay mujeres al mando. Es deber ciudadano acompañarlas y desearles lo mejor. Más adelante, ya veremos.