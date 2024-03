“No nos dejen solos”

La situación es cada vez más angustiosa, por lo cual la gobernadora hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que el Tolima, que ha sido martirizado por la violencia, no vuelva a vivir esos trágicos episodios.



Un campero pintado con grafitis alusivos a las FARC, una camioneta “patrullando” con hombres armados; panfletos amenazantes, retenes ilegales, llamadas extorsivas, reclutamiento forzado de menores, homicidios selectivos y el resurgimiento de redes de narcotráfico. Todo esto ocurre en el sur del Departamento y son hechos que retrocedieron a los tolimenses a dolorosas épocas que se creían superadas.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló que los municipios amenazados por las disidencias de las FARC y en los que ha aumentado la violencia son Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco, Prado, Dolores y Alpujarra.

Durante muchos años, las FARC sembraron el terror e intimidaron a los pobladores de los municipios del sur del Tolima y no les permitieron trabajar ni desarrollar sus vidas con sosiego. Además, por razones de la presencia de este grupo armado, sus habitantes eran estigmatizados y tildados de ser colaboradores de la guerrilla.

Con la firma del acuerdo de paz en 2016, las poblaciones del sur del Tolima recuperaron la tranquilidad y sus habitantes les demostraron a los colombianos que son gente trabajadora y honesta con mucho para ofrecer. Gracias a ello, se dieron a conocer los exquisitos cafés que se producen en Planadas y los tolimenses pudieron visitar los espectaculares paisajes de la región. Sin embargo, las disidencias de las FARC están tratando de tomar el control y están atemorizando de nuevo a la población.

La situación es cada vez más angustiosa, por lo cual la gobernadora hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que el Tolima, que ha sido martirizado por la violencia, no vuelva a vivir esos trágicos episodios, y solicitó más apoyo por parte de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los tolimenses. “Hago un urgente llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa para que no nos dejen solos en la lucha contra la delincuencia. Necesitamos orientación clara para abordar con firmeza estas manifestaciones de violencia”, dijo Matiz. Así mismo, pidió a los ciudadanos que no paguen extorsiones y denuncien estas intimidaciones ante el Gaula.

El próximo viernes se cumplirá en Bogotá una cumbre de seguridad convocada por el Ministerio de Defensa. En esta reunión la gobernadora solicitará el apoyo de una unidad de Infantería de Marina, y espera que se concreten planes de acción contundentes para enfrentar a las disidencias.

El retroceso en la seguridad de los tolimenses es realmente preocupante y las poblaciones que padecieron el rigor de la violencia no pueden estar condenadas a vivir esta desgracia eternamente.