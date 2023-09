La Estación Centro Comercial Ibagué, asume liderazgo en la región y hace el lanzamiento oficial de la campaña dirigida a las mujeres “NO ESTÁS SOLA”

El pasado miércoles 13 de septiembre, en el marco de la Feria Ibagué

Negocios y Moda, El Centro Comercial La Estación de la ciudad de Ibagué,

realizó el lanzamiento oficial de la campaña dirigida a las mujeres “No Estás

Sola” siendo el primer complejo comercial de la región en empezar a

implementar la ruta de atención contra la violencia de género.

El evento contó con la participación de la primera dama y gestora social Leidy Galeano, el Alcalde de Ciudad el Ing. Andrés Hurtado, el Gestor del Capítulo Centro de Acecolombia (Asociación Colombiana de Centros Comerciales) Jonathan Ramos y dos invitadas especiales, la diseñadora de modas Barranquillera Judy Jazbún y la Miss Universe Tolima 2023 Dany Sierra.

Durante el desarrollo del mismo se destacó la labor que ha realizado el centro comercial en la implementación de un ciclo de capacitaciones motivada por Acecolombia y guiada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Ibagué, hacia los funcionarios, para la aplicación de la Ruta Púrpura, que garantiza la adecuada orientación de las personas que han sido víctimas de la violencia, “Nos estamos enfocando en esta estrategia; cuando nos propusieron desde la Alcaldía de Ibagué en que pudiéramos trabajar sobre el tema de prevenir la violencia en la mujer, desde los gremios económicos, nos pusimos la camiseta porque somos un espacio representativo para la sociedad ibaguereña” mencionó Efraín Valencia, gerente general de La Estación Centro Comercial.

Por su parte, la primera gestora del municipio, Leidy Galeano, habló sobre lo que ha venido realizando la Alcaldía de Ibagué para la protección y prevención de la violencia de género “Esta es una administración de puertas abiertas, que desde sus inicios ha querido fortalecer, visibilizar ese trabajo maravilloso que hacemos las mujeres, contamos con aproximadamente 9 mujeres entre secretarias y directoras, y para nosotras es importante que nos abran estos espacios, que nos den el lugar que merecemos; yo me puse en el trabajo desde que inició la administración de visibilizar a las mujeres y hemos hecho un gran trabajo” relató.

En la intervención del alcalde Andrés Hurtado, aclaró que esta no puede ser una campaña de solo un momento, sino que debe ser algo permanente, porque las mujeres deben ser siempre protegidas y garantizarles la independencia económica para que no sean atadas a nada, ni a nadie. “Ya a las mujeres no les queda grande nada y siempre fueron diseñadas para ocupar espacios importantes, y seguiremos en ese propósito de que se les brinde más espacios a ellas” finalizó el mandatario.

Así mismo, la diseñadora de modas barranquillera Judy Hazbún manifestó que su esfuerzo por respaldar este tipo de iniciativas tiene como prioridad el acompañamiento a las mujeres. Judy ha resaltado la labor que tienen las mujeres de cuidarse entre sí mismas, razón por la que creó la colección empatía “Tiene todo que ver con los últimos 3 años de mi vida, donde luego de la pandemia, se transformó todo lo que yo tenía como empresa y se convirtió en algo maravilloso, dentro de mí está ese poder que tenemos las mujeres y que debemos que aprender a respetar".

Judy, además, mencionó acerca de su proyecto La Camisa Que Habla, la cual es confeccionada por las mujeres privadas de la libertad en la cárcel del Buen Pastor de Barranquilla y bordada con los mensajes en los que Judy se sentía más vulnerable. Dany Sierra, la Miss Universe Tolima 2023, dejó un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, en el que destacó su oportunidad de participar en diferentes certámenes de belleza, en donde logró crear un vínculo de mujeres en diferentes condiciones basado en tres objetivos: hablar, tejer y sanar. “Hoy me uno a esta campaña de NO ESTÁS SOLA, porque definitivamente somos la coraza de esa otra mujer que nos rodea” Dentro de su intervención, Efraín Valencia, Gerente General del centro comercial, hizo una invitación a que el comercio y la ciudadanía en general también se vayan apropiando de este tipo de iniciativas, que permitan mitigar la violencia de género y a su vez brindarle protección a las mujeres tolimense.