Lina, la ibaguereña coprotagonista del documental 'Crisálida'

La historia de la lepidóptera colombiana Blanca Huertas se conocerá esta noche por Señal Colombia y junto con ella estará Lina Moreno, la niña 'entomóloga' que busca seguir los pasos de la científica.

Esta noche, cuando se estrene el documental Crisálida, un homenaje que Señal Colombia rinde a la entomóloga colombiana Blanca Huertas, en la pantalla también verán a Lina Marcela Moreno Marín, la joven ibaguereña que desde sus 11 años sigue los pasos de la científica.

Para Lina es la mejor experiencia que a sus 15 años ha podido tener, pues conoció a la mujer que, según lo comentado a esta redacción, es su ícono, pues Blanca Huertas es quien guarda en el Museo de Historia Natural de Londres, la colección más grande y antigua del mundo con más de cinco millones de mariposas.

En este documental de la Rtvc, que se estrena a las 8:30 de la noche, aparte de conocer en 52 minutos la historia de Blanca Huertas, Lina Moreno aparte de contar su historia, asemejará la infancia de Blanca, pues ambas iniciaron desde niñas su gusto por los lepidópteros.

“Participar en el documental de Blanca Huertas es algo hermoso, una oportunidad muy grande en mi vida, Blanca Huertas es mi ídolo, un modelo a seguir. Señal Colombia contactó a mi mamá y le dijeron que quería que participara”, cuenta Lina Marcela.

En un principio Lina y su madre no sabían como iba a ser todo el trabajo, la producción duró al menos tres días en Ibagué, estuvieron en la casa de la niña, grabaron su laboratorio, su colección de mariposas e insectos y luego se desplazaron hacia Manizales.

En el Recinto del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía, una reserva natural en Manizales, se llevó a cabo la mayoría de grabaciones, y fue en uno de esos momentos cuando llegó lo que jamás en su vida se esperar la ibaguereña.

“Estábamos recorriendo, grabando todo el proceso, cuando llegó el punto y me dicen, 'párate acá, haz de cuenta que estás buscando una oruga, huevos', y nos pusimos a mirar.

“Cuando de la nada salió Blanca y me sorprendió, en ese momento lloré bastante porque no me imaginaba que iba a conocerla en persona, y para mí fue algo demasiado grande, maravilloso”, contó muy alegre Lina Moreno.

En esa conversación, Lina, quien siempre cargaba un collar de mariposas, le entregó a la científica ese, uno de sus objetos más preciados, y que como cuenta, jamás pensó que iba a ser para Blanca, ya que nunca imaginó que la iba a conocer.

“Fue una experiencia muy bonita, Blanca es una de las mejores curadoras de mariposas en el mundo; el hecho de que ella llegara a tal punto y de que es un icono en la entomología, principalmente en los lepidópteros, quienes estudiamos los insectos ella es un modelo a seguir, alguien maravilloso de quien tenemos mucho para aprender”, añadió Moreno Marín.

Pero lo que más llenó de emoción a Lina, fue escuchar que así como ella, Blanca Huertas también inició desde muy niña, casi desde su misma edad, algo que la motivó más para continuar con esta carrera.

“Hubo un punto en que nos pusimos a comparar las jamas (redes para atrapar mariposas), yo hacía mis mallas con medias veladas y ella las hacía a base de jean, sus primeras experiencias, fue algo espontáneo que comparamos, un momento muy grandioso”, aseveró.

Y sobre la premier de esta noche, Lina contó que está nerviosa y feliz, espera ver el documental con su familia, y también espera que muchas personas lo vean y se motiven a seguir sus sueños.

“Decirle a los jóvenes que tienen metas que no se rindan, que no dejen que la opiniones los afecten. A mí me decían 'esa carrera no le va a dar frutos, eso es difícil', pero no se dejen guiar por eso, nunca se sabe cuándo van a aparecer esas oportunidades”, aseguró Lina Marcel.

Su presente

En la actualidad, y aparte de cursar sus estudios secundarios en el Colegio Americano, Lina participa en el proyectos 'Polinizadores para Educar', el cual consiste en llevar a los colegios de la zona rural de Ibagué y otros municipios del Tolima, útiles de ciencia y tecnología a los niños.

Esto se acompaña con un mariposario móvil, donde ofrecen charlas y se les explica a los estudiantes el proceso de vida de las mariposas y las abejas y acompañado por la Corporación Río de Nieve y Cortolima.

Su ingreso a esta Corporación, cuenta Lina Moreno, se dio luego de conocer el mariposario de Ibagué y a Mary Ceballos, quien la llevó a participar y ofrecer charlas acerca de las mariposas e insectos.

También continúa en la edición de su libro, el cual espera terminar pronto, ya que, por algunos inconvenientes personales no ha podido terminar.

Finalmente, 'Bichos', como también conocen a Lina, espera que las personas no se pierdan el estreno del documental, “Invito también a los niños para que hoy vean Crisálida, una experiencia hermosa de Blanca Huertas por Señal Colombia”.

Estudios avanzados

En la edición 2020 del Concurso Sabiduría Salvaje del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, Lina llegó hasta la final del nacional que eligió a los estudiantes sabios en biodiversidad. Ese mismo año recibió el diplomado en Ambiente y Territorio de la Universidad del Tolima y el diploma que le otorgó la Universidade Federal do Estado do Río de Janeiro por cumplir con los diplomados en Formación Ambiental Ciudadana, Curso de Ecología Política de Base Comunitaria.

