Esto cuestan los nuevos relojes inteligentes de Apple

Existen tres versiones de esta nueva generación.

Apple realizó recientemente el lanzamiento de su última generación de relojes inteligentes: Los Series 9. Aunque, a primera vista, mantienen un aspecto similar a sus predecesores, es en su interior donde reside la verdadera innovación.

Los Series 9 continúan con la estética cuadrada y elegante que ha caracterizado a la línea de relojes de Apple. Con tamaños de caja de 41 y 45 mm, estos dispositivos están diseñados para adaptarse a la muñeca de cualquier usuario.

La elección de materiales de alta calidad, como el aluminio y el acero inoxidable, garantiza una durabilidad excepcional. La pantalla, que abarca casi todo el frontal, está protegida por cristal endurecido y cuenta con bordes curvados para una experiencia visual inmersiva. Por supuesto, la icónica corona y el botón del costado derecho siguen siendo parte integral del diseño.

En el corazón de los Series 9 se encuentra el nuevo SoC (System on a Chip) de Apple, el Apple S9. Este potente procesador no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también optimiza el consumo de energía, lo que se traduce en una vida útil de la batería impresionante. A pesar de su mayor potencia, Apple sigue manteniendo un día completo de uso como rango estándar, aunque con la función Always On Display activada, este puede ser ligeramente menor.

La pantalla del Apple Watch Series 9 básico cuenta con un brillo máximo de 2.000 nits, es legible incluso bajo la luz del sol más intensa. En el modelo de 41 mm, ofrece una resolución de 352 x 430 píxeles, mientras que en el de 45 mm, sube a 396 x 484 píxeles.

Además de mantenerse siempre encendida, la pantalla cuenta con protección IP6X contra el polvo y es apta para actividades acuáticas, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los entusiastas de los deportes acuáticos.

Los Apple Watch Series 9 continúan siendo líderes en el seguimiento de la salud y la actividad física. Equipados con una amplia gama de sensores, incluyendo electrocardiograma, SpO2, registro de frecuencia cardíaca y temperatura, estos relojes ofrecen un monitoreo completo de la salud. También incorporan un altímetro y brújula para actividades al aire libre. Con precisión de GPS de alta calidad, estos relojes son compañeros ideales para corredores y amantes del fitness.

Una de las novedades más emocionantes es la capacidad de Siri para funcionar íntegramente en el reloj. Esto permite una interacción más rápida y fluida con el asistente, incluyendo consultas de salud y fitness.

Además, introducen un nuevo gesto de control: el doble toque con los dedos. Esto permite a los usuarios realizar acciones como responder y colgar llamadas de manera más intuitiva, ya que el reloj detecta el movimiento de los dedos independientemente de la mano utilizada.

Precios en Estados Unidos:

Apple Watch S9 SE: Desde 249 dólares.

Apple Watch S9: Desde 399 dólares.

Apple Watch S9 Ultra 2: Desde 799 dólares.

