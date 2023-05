“El espectáculo de la ‘mermelada’ en el Congreso es desaforado”, Enrique Gómez

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el líder político del movimiento Salvación Nacional reveló sus pensamientos sobre las reformas, su descontento con el manejo de la justicia en Colombia y las últimas polémicas del presidente Gustavo Petro. Además, anunció que Ricardo Ferro tendrá el respaldo total para su aspiración a la Alcaldía de Ibagué.

EL NUEVO DÍA: ¿A qué se debe su visita al Tolima? A propósito de la coyuntura electoral de este año.

Enrique Gómez Martínez: Salvación Nacional en todo el país quiere presentar candidatos a concejos y alcaldías a los ciudadanos en sus municipios. Hemos venido haciendo ese proceso de construir la estructura. Ya tenemos mesas en 22 departamentos, aquí ya está la mesa departamental y la de Ibagué. Hay mucha receptividad.

Ayer estuve en El Espinal y logramos pre avalar ocho candidatos de municipios del centro, oriente y el sur del Tolima. Y anoche rematamos el día confirmando el aval a la aspiración del doctor Ricardo Ferro en coalición con el movimiento ‘Salvemos a Ibagué’ que él viene adelantando.

Nosotros estamos contentos de contar con el talento y la experiencia de él para ofrecérselo a la ciudad. Ese es el proceso de construir una estructura política, alternativa a la politiquería, y a la postura de un marxismo radical que está cada vez definiéndose más en la coalición del Pacto Histórico.

E.N.D.: Frente al tema de Gobernación, ¿el partido Salvación Nacional se perfilará con alguna candidatura?, ¿o van a proponer una candidatura sólida?

E.G.M.: Nosotros siempre vamos haciendo nuestro trabajo convencidos de que lo importante es la base, y la base de la pirámide política representativa siempre son los municipios. En eso estamos enfocados, nuestro principal objetivo es tener las listas de concejos, donde hemos logrado situar candidatos interesantes y de la calidad para las alcaldías, y estamos en la construcción de una lista eventualmente para la Asamblea Departamental.

El proceso de gobernaciones debe definirse de último, en la lógica de la estructura territorial. Hemos evaluado las opciones, estamos buscando si hay tercería u otras opciones renovadoras para considerarlas, e iremos repasando las hojas de vida, posturas y posiciones en el contexto departamental y nacional. Es hora de que vuelva a haber coherencia entre la política nacional y la territorial, y ese es el compromiso de Salvación Nacional.

E.N.D.: En cuanto a la revisión que han hecho sobre Ibagué, junto a Ricardo Ferro, ¿qué lectura existe?

E.G.M.: Ibagué tiene varios asuntos esenciales qué atender, esta es una ciudad con un problema de servicios públicos gravísimo y Ricardo tiene formación y ha actuado en el nivel legislativo. La prioridad en este departamento es acabar con la ‘corruptela’, con la robadera. Él es un hombre transparente, con un compromiso de siempre en superar la corrupción.

Discusión nacional

E.N.D.: ¿Qué percepción le dejó el discurso que el presidente Gustavo Petro dio el pasado 1 de mayo, denominado como ‘el balconazo’? Algunos sectores de oposición, en su lectura, transmitieron su preocupación.

E.G.M.: Desde antes venía advirtiendo que Petro es un ‘antidemócrata’. A mí no me sorprende, lo dije cuando fue elegido, lo mismo el 7 de agosto en su costosa y grandilocuente ceremonia en la Plaza de Bolívar. Y claro que él no es un demócrata.

No solo intentó, trató de acabar con la democracia por las armas y el terrorismo, sino que durante toda su trayectoria parlamentaria habló mal de la democracia. Y obviamente sigue en su línea. Lo dijo antes en Caldono (Cauca), tal vez de manera más explícita, “es que el estado de derecho es mi enemigo interno”.

Lo que pasa es que la oposición, a veces, juega a los espacios mediáticos. Nosotros estamos inscritos como partido de oposición en el Consejo Nacional Electoral y no hemos cesado en advertir cuál es la ruta que quiere seguir el presidente. Y siempre con esa doble rutina: distraer de su ineficacia total, porque el Gobierno, en los grandes problemas nacionales como la inflación, el futuro energético, el control del orden público, no hace nada.

Y no puede decir que sea falta de plata. $406 billones de pesos, ¿y qué ha ejecutado? No ha hecho una vía, no ha ejecutado nada en agricultura. El presidente vive ‘discurseando’, generando conflicto social y, otra cosa que hay, él corre la cerca y le echa la culpa a la prensa. Apunta a las vías de hecho donde se desconoce la separación de los poderes.

E.N.D.: La Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) se refirió con preocupación respecto a las últimas apreciaciones del presidente Petro.

E.G.M.: A la prensa le mandó un ‘varillazo’. La Flip se demora en hacer esos pronunciamientos. Cuando yo digo que los periodistas en Colombia manipulan las noticias de orden público, la fundación se demora 25 segundos en coger mis redes y tumbarlas. Pero Petro dice que la prensa incita la violencia, al asesinato, y la Flip reacciona casi 12 días después, ¿hay simetría de parámetros? Quien más ha sufrido en su credibilidad es la Flip.

E.N.D.: Frente al ‘diálogo de poderes’ que derivó del disenso entre el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, ¿qué lectura le dejó?

E.G.M.: Esa es otra ‘cerca’ que corre Petro, ¿se gobierna desde Twitter o desde la acción ejecutiva? El mismo presidente se dio cuenta de lo desatinado de sus comentarios. La interacción armónica de los poderes permite generar oficios, requerimientos, reuniones de preocupación regional frente a casos particulares. Pero no puede salir como una ‘verdulera’ a echar al agua a un fiscal que se juega la vida en una de las peores organizaciones, mientras él (Petro), su hermano y su comisionado de paz, sí se reunían con el Clan del Golfo en los ‘Acuerdos de La Picota’.

El presidente no tiene autoridad moral para hablar sobre mafiosos, mientras no se resuelvan las inquietudes respecto a la financiación de su campaña. La reacción del fiscal Barbosa fue correcta, creo que el tono fue bastante exaltado y se ve preocupado en exceso. Yo no comparto el tono, pero sí el ‘tatequieto’. Ante la corrida de la ‘cerca’, lo mejor que hizo Barbosa fue preguntar por la separación de poderes.

E.N.D.: La reforma a la salud, generó múltiples puntos de vista en diferentes colectividades como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, las cuales entraron en diálogo con el Gobierno, qué opina.

E.G.M.: El mayor logro social que tiene Colombia es su sistema de salud. Necesita mejorar en acceso de puertas de entrada. Hay variables que no están en la reforma, creo que se busca es el control de la caja, lo que agravará la corrupción. El trámite está viciado por la incompetencia y el afán del ‘pupitrazo’ tras la aprobación favorable de la ponencia de la coalición del Gobierno.

El espectáculo de la ‘mermelada’ es desaforado. Y quiero decirle que estoy indignado con las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, antiguo alcalde de Ibagué, cuando desconoció el esfuerzo de médicos, internistas, enfermeros y personal auxiliar que salvaron cientos de miles de vidas. Y este señor sale y dice que fue una estrategia de la robadera, cuando en Ibagué no gestionó ni una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Qué ofensa al personal de la salud.

E.N.D.: Faltan varias reformas por tramitarse y se hace una lectura previa a los partidos políticos que han negociado con el Gobierno Nacional, a tal punto que hay colectividades fragmentadas como el Partido Liberal.

E.G.M.: Fragmentados no, con todo respeto, está enmermelado. El presidente Gaviria fue coautor de la ley 100, diría yo que sabe algo de eso. Lo único que es constante en el país es la mermelada, esto no es un gobierno de cambio. ‘Vaca votada, vaca pagada’, artículo por artículos en reformas de alta complejidad.

E.N.D.: Cambio Radical se declaró partido de oposición y le criticó el mismo ejercicio al uribismo. Desde su postura, ¿cómo ve al sector?

E.G.M.: Hemos venido promoviendo un proceso de oposición colaborativa, no creo que todos debamos ir al mismo ritmo. El objetivo grande son los consensos en las capitales y departamentos del país. Compartimos análisis con algunos sectores de oposición, propuestas y lecturas. Creo que todos los partidos han hecho un rol importante, con diferencia de matices, lo que me parece acertado por la variedad de tonos y ritmos.

E.N.D.: Frente a la ‘paz total’, continúan las discrepancias porque los hechos de violencia empeora en algunos departamentos del país, mientras la Fuerza Pública reclama falta de garantías, ¿cómo evalúa la coyuntura?

E.G.M.: Lo que veo es un aumento, no solo el aumento de la actividad delictiva en otros departamentos, sino nuevos grupos en municipios. Hoy día ya no es una cosa de marginalidades, en Arauca, en Sumapaz como lo advirtió la alcaldesa de Bogotá, en el Huila persisten los hostigamientos armados, en el Meta hay alertas en ocho municipios.

Lo del reclutamiento de menores es una pandemia nacional, por lo que creo que la ‘paz total’ no va para ningún lado. Sigue la oscura percepción de unos acuerdos bajo la mesa con las Farc, Eln, la Oficina de Envigado. Hay que hacer efectivo el alcance de la justicia.