Preocupación de la MOE por incremento de riesgos electorales

Contenido Exclusivo

Diferentes hechos, ad portas de las elecciones regionales 2023, han despertado las alarmas de la Misión de Observación Electoral (MOE), organización que denuncia exceso de propaganda, cuentas ‘no tan claras’, y la transgresión del límite ético en campaña.

Cristhian Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Tolima, informó a la opinión pública sobre varias alertas que habría percibido el organismo, durante las últimas semanas de septiembre, previas a los comicios del último domingo de octubre.

Profundizó, además, en que los partidos y organizaciones políticas deben exigir, a sus candidatos y candidatas, la abstención de toda reproducción o réplica de mensajes estigmatizantes y discriminatorios.

El próximo 28 de septiembre, la MOE compartirá el mapa de riesgo electoral, a un mes de las elecciones, en donde establece un incremento del 80 % en los factores de violencia, en comparación a hace cuatro años.

Revisión a las alertas

EL NUEVO DÍA: Desde que se dio viabilidad a la propaganda política, en las calles se percibe saturación de publicidad, ¿qué ha establecido la MOE en este factor?

Christian Martínez (MOE): En los recorridos que hemos estado haciendo por el departamento, y por supuesto Ibagué, hemos evidenciado una abundante publicidad política sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

Tenemos publicidad en los municipios que no está siendo controlada por las autoridades competentes. Para hacerlo, se expidieron los decretos reglamentarios, pero las actuaciones se quedaron cortas, porque los ciudadanos están viendo una invasión de publicidad y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hace tampoco su trabajo descentralizado para controlarla.

La publicidad es entregada hasta en la puerta de los hogares ibaguereños.

E.N.D.: En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta las funciones de la autoridades, ¿cuál es el ‘deber ser’ en el proceso de seguimiento y control de publicidad política?

MOE: Las administraciones municipales, deben hacer el desmonte de la publicidad política no autorizada rápidamente. Esa visibilidad genera recordación en el ciudadano, pero no se están viendo las acciones. La autoridad electoral tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las normas sobre la propaganda electoral, y no lo hacen.

Le hemos pedido un informe al Tribunal de Garantías Electorales sobre qué pruebas han hecho y cuántas vallas han podido identificar, pero solo se remiten a lo autorizado por la Alcaldía. Como CNE, deberían de estar en las calles, revisando cada propaganda.

E.N.D.: La MOE ha denunciado la tasa irregular en la inscripción de cédulas en algunos municipios del Tolima, ¿cuáles son?, ¿el Tribunal de Garantías Electorales se dispuso a blindar las elecciones?

MOE: El fenómeno de las inscripciones de cédulas se presenta en cada elección. Hemos venido alertando desde el 2014. El CNE tiene la mala práctica de revisar los censos electorales cada cuatro años, y le hacen un gran daño a los municipios.

Queremos llamar la atención del municipio Carmen de Apicalá, que tiene una tasa de inscripción de cédulas por cada mil habitantes, según el registro hecho por el programa de Ciencias Políticas de la Universidad del Tolima, de 251 personas. En ese seguimiento, sigue Alvarado con 212, Suarez con 208, Cunday con 203 y Santa Isabel con 200.

Se debe hacer revisión en tiempo real de las inscripciones, porque aquí hay maquinarias especializadas en llevar personas, trabajar sus bases de datos como sisben, los llevan al municipio para cometer el delito, incluso se transporta su sistema de seguridad social, para engañar a la autoridad electoral. Ni el CNE, ni el Tribunal de Garantías Electorales, se pronuncian.

Grandes eventos de candidatos, despiertan inquietudes respecto a cómo están financiando sus campañas.

E.N.D.: Aún se desconoce, a la fecha, la cantidad de egresos, ingresos y gastos de los candidatos, ¿qué lectura puede compartir?

MOE: Es preocupante que el mismo CNE le haya quedado grande y presente dificultades en la entrega puntual de los usuarios y claves de cada candidato para reportar sus campañas en Cuentas Claras. Hace 45 días que arrancó el proceso electoral legalmente, y los tribunales de garantías tienen la orden de monitorear la financiación de las campañas.

En un informe entregado por el tribunal, en el Comité de Seguimiento Electoral, dijeron que su rol estaba en acompañarlos a ellos en la solicitud a nivel central, a explicarles como funciona la plataforma, pero esto es grave porque hay denuncias de los ciudadanos, donde están evidenciando una alta financiación de eventos de campaña grandes, pero no está siendo contrastado con las cifras reales del portal Cuentas Claras.

Hay un gran peligro de que entren recursos ilegales a las campañas electorales, y no pueda ser detectado por la autoridades.

E.N.D.: Hace algunos días, hizo un llamado enfático respecto a los parámetros éticos en los que los candidatos deberían rodear sus publicidades, apariciones en público, acciones de campaña y cualquier tipo de comunicación de campaña, ¿qué revisión puede compartir sobre esta premisa, respecto al escenario electoral del Tolima e Ibagué?

MOE: Hemos observado de las campañas es la instrumentalización de los niños. Vemos campañas que utilizan los rostros de los niños y niñas, algunas veces sin permiso de sus padres, para mostrarse cercano al grupo poblacional.

Los niños son sujetos especiales de protección por parte del Estado. Se instrumentalizan con fines proselitistas, para que aparezcan en buenas fotos. Ellos no tienen el criterio para elegir si quieren aparecer o apoyar una campaña. También estamos viendo plagio en los planes de gobierno, ataques contra la participación política de las mujeres, bodegas de ‘fake news’, entre otras cuestiones antiéticas.

“No hemos conocido, desde el 2020 que inició la ‘Ibagué Vibra’, la primera sanción contra los partidos y particulares que colocan publicidad en sitios no autorizados”, Misión de Observación Electoral.

MÁS NOTICIAS