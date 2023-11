Vea porqué ahora la enfermedad será vigilada como una infección respiratoria aguda.

Después de tres años de lucha constante contra la pandemia generada por el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado oficialmente el fin de esta declaratoria.

Este paso se da en respuesta al notable aumento de la inmunidad de la población, gracias a la exitosa campaña de vacunación y la consiguiente disminución de la mortalidad asociada al virus.

"Luego de estos tres extensos años, la pandemia por SARS-CoV-2 Covid-19 llega a su fin. Ahora, la enfermedad será monitoreada como una infección respiratoria aguda, y la clave para prevenir su propagación seguirá siendo la vacunación contra este virus, que se integrará al esquema regular de vacunación", afirmó Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.

No se debe descuidar

No obstante, Ospina enfatizó la importancia de no bajar la guardia y mantener las precauciones. "No podemos descuidarnos. Es crucial insistir en la vacunación y recibir las dosis correspondientes", añadió.

Ante este nuevo escenario, la Administración Municipal hace un llamado a la comunidad para que continúe adoptando medidas preventivas esenciales, como el lavado de manos constante. A pesar del fin de la pandemia, el riesgo de infección persiste, y la posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus sigue siendo una preocupación.

La declaración de la OMS marca un hito significativo en la batalla contra el Covid-19, pero queda claro que la cooperación y la responsabilidad individual y colectiva siguen siendo fundamentales para mantener a raya la enfermedad. ¡La esperanza crece, pero la precaución persiste!