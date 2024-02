Contenido Exclusivo

El avance en los proyectos viales en la región generó opiniones divinidades en la duma. En sesión que se prolongó por más de tres horas, los asambleístas mostraron sus inquietudes frente a la suspensión de proyectos y las adiciones que han surgido en torno a algunos.

Críticas por parte de algunos diputados de la Asamblea del Tolima salieron a flote en medio del debate de control político realizado a la secretaria de Infraestructura, Sandra García, ante el informe que entregó sobre las obras en la región.

Felipe Ferro, presidente de la duma. fue uno de los que cuestionó fuertemente el balance efectuado por la funcionaria, quien dio a conocer los proyectos de infraestructura vial que está ejecutando la Gobernación por más de $700.000 millones.

“Nos están prometiendo nuevamente lo que nos prometieron hace cuatro años”, dijo Ferro. De hecho, indicó que de un empréstito de $150 mil millones, en su concepto, ninguna obra se culminó.

Asimismo, advirtió sobre un punto en común en las obras que se contratan: “siempre los puntos críticos se dejan abandonados”. Por ello, hizo hincapié en el proyecto El Paso - Carmen de Apicalá, respecto al que no se mostró convencido por la información socializada por la titular de la cartera de Infraestructura.

“Escucharle decir que en la obra El Carmen de Apicalá - El Paso no existían esas fallas, para mí no es cierto, porque precisamente la obra se hizo porque se había ido la banca, no fue algo que nació hace dos años, y el otro daño que hubo salió antes que comenzara la obra”, acotó el presidente de la Asamblea.

Y es que durante su intervención, García mencionó que en el kilómetro que quedó de ‘ventana’ hay dos puntos críticos que, a su juicio, aparecieron durante la ejecución del proyecto. “Uno apareció hace un año largo y otro apareció dos meses antes de terminar”, contó.

Postura de la oposición

Lo expuesto por la secretaria, según el asambleísta liberal Carlos Reyes, demuestra “ineficiencia e ineficacia”. Además, cuestionó las adiciones que se han dado en tiempo y recursos en algunos proyectos, por lo que puso sobre la mesa que algo falla, particularmente la labor en torno a los estudios y diseños.

“Uno ve cómo es que cojen poquitos de plata y los reparten por todo el departamento para hacer política, pero no para ser eficaces y eficientes en el desarrollo de las obras”, sentenció.

En cuanto a cifras, Reyes trajo a colación que de 60 proyectos viales “30 están suspendidos (...), 24 proyectos en ejecución y seis pendientes de iniciar”.

En esa línea, el también diputado liberal Julio Morato señaló que “hay más convenios y contratos suspendidos que obras en ejecución”, asunto que calificó de grave.

A su turno, Yully Porras, quien arribó a la corporación por estatuto de oposición, solicitó que las obras no se “sigan dilatando” y sugirió hacer un llamado a la Contraloría Departamental para que analice proyectos de pavimentación como Chaparral - Rioblanco y Ataco - Planadas, cuyos contratos están suspendidos actualmente, y donde según el Gobierno seccional se invierten recursos por el orden de $64.000 millones y $55.000 millones, respectivamente.

Otras perspectivas

Entre las voces que defendieron el informe entregado por la titular de la cartera de Infraestructura se encuentra Abel Otálora, asambleísta conservador, quien aseguró conocer del tema vial, por lo que hizo énfasis en que las “vías del Tolima tienen problemas geotécnicos y geológicos”.

Frente a los estudios y diseños, el diputado Juan Guillermo Beltrán acotó que “hay cosas que por muy berracos que sean los diseñadores no las van a encontrar sino hasta cuando excaven y ejecuten”.

En esa línea, Giovanni Molina, quien cabe decir citó al debate a la funcionaria, indicó que no es “un ejercicio fácil, siempre van a haber inconvenientes técnicos”.

Por último, se conoció vía comunicado que la secretaria Sandra García se mostró optimista frente a la culminación de los procesos en ejecución: “Nosotros como secretaría de Infraestructura y Hábitat siempre tendremos como finalidad entregar todas las obras, totalmente construidas y ejecutadas para el uso de la comunidad. Tenemos proyectos que están próximos a terminar y serán entregados a las diferentes comunidades”.