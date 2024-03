Asuntos en torno al desarrollo económico, turismo, Escuela de Liderazgo Femenino, entre otros, salieron a flote en el marco de una serie de encuentros con agremiaciones y representantes a la Cámara.



Como parte de una agenda que abordó varios temas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se reunió con las representantes a la Cámara, Delcy Isaza y Martha Alfonso, y con entidades como la RAP, RAPE y Fenalco, con quienes fijó compromisos y confirmó alianzas estratégicas que irán en favor del progreso del departamento.

En la reunión con las representantes a la Cámara por el Tolima, se conoció que salieron a flote temas turísticos relevantes para el desarrollo de la región y la creación de la Escuela de Liderazgo Femenino para promover el empoderamiento de las mujeres en el departamento.

"Coincidimos en varios temas, temas turísticos, el corredor turístico del norte del Departamento y la inclusión de municipios como Ambalema, Armero, Falan, San Sebastián de Mariquita y Honda, la profesionalización de los operadores turísticos y demás”, contó la mandataria.

Y agregó: “Planteamos una idea que es maravillosa, que es poder tener una Escuela de Liderazgo Femenino en el Departamento, no solamente para el tema político, sino también para temas de capacitación. Aquí no tenemos sesgos de ninguna naturaleza, no miramos el color político".

En cuanto al encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, se reseñó que se debatieron asuntos de desarrollo económico, los cuales tienen relación con los tenderos y los propietarios de droguerías en Ibagué y el Departamento.

"Con ellos queremos hacer un proyecto muy interesante, de apoyo a los tenderos a través de Capital Semilla que también incluye procesos de formación. Firmamos una alianza estratégica para la promoción de estos emprendimientos familiares que son clave en la economía regional", acotó Matiz.

Por su parte, Efraín Valencia, presidente de la Asociación de Gremios del Tolima, indicó: “Trabajamos conjuntamente para fortalecer la actividad empresarial. Importante resaltar los acuerdos internacionales interinstitucionales entre el Estado y los gremios. Abordamos temas de emprendimiento, seguridad, educación. Ponderamos estos ejercicios y estas alianzas”.

RAP Eje Cafetero

Los representantes de la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero también hicieron parte de la nutrida jornada de diálogo por los empresarios, el turismo y la región en general.

Conforme informó el Gobierno seccional, en el espacio se destacaron temas como los esquemas de ordenamiento territorial, la creación del Parque Agrologístico Regional y la figura de obras por impuestos.

"Con la RAP Eje Cafetero abordamos cuatro temas esenciales: El primero turístico; el segundo, relacionado con el fortalecimiento de los municipios en la actualización de los esquemas de ordenamiento territorial y planes básicos. Asimismo abordamos la creación del Distrito Agroturístico Regional que, necesariamente, necesita del apoyo de la Gran Bancada del Eje Cafetero con los congresistas de los municipios que hacen parte de esta región”, contó la gobernadora.

Y agregó: “Analizamos la figura de Obras por Impuestos para que los empresarios establecidos en la región nos ayuden a financiar obras de desarrollo".