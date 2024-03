Autoridades brindan recomendaciones a viajeros que transiten por el Parque Natural de los Nevados

Debido al alto flujo vehicular en la vía que conecta a Murillo con Manizales, las autoridades hicieron recomendaciones a quienes transitan por el lugar.

De acuerdo con el director Operativo de Tránsito, Miguel Bermúdez Lemus hubo un aumento significativo de las personas que visitan este sector del país, y es que la llamada "carretera más bonita de Colombia" atrae cientos de turistas para su disfrute.

Frente a esto se le pide a los visitantes tener en cuenta que este sitio es un ecosistema frágil y por ende debe cuidarse.

“Es importante y necesario decirle a los colombianos que visitan esta zona del país que no deben bajarse ni ingresar al parque, no deben tocar los frailejones, no deben arrojar basura, no deben generar contaminación ni alterar esa zona del Parque de los Nevados, que es tan delicada pero tan bonita”, aseguró el funcionario.

Informó además el director que debido a una “gran cantidad de turistas y en un momento generó una gran congestión, al punto tal que colapsó la movilidad en un tramo de la vía; pero gracias a la oportuna intervención por parte de nuestras autoridades, logramos que rápidamente se descongestionara y sobre las 4:00 de la tarde ya teníamos una vía en normal operación”.

Sobre la seguridad de la zona señaló que gracias a la vigilancia del Ejército, la Policía, la Concesionaria y el esfuerzo de las alcaldías han logrado mantener un control sobre este ecosistema, evitando que turistas dañen o atenten contra este bien natural.