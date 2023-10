Esto es lo que se sabe de la temporada 3 de Alice in Borderland

Los fanáticos de la aclamada serie japonesa Alice in Borderland están dichosos, ya que Netflix ha confirmado oficialmente una tercera temporada, a pesar de que la segunda entrega parecía haber concluido la historia de Arisu y Usagi.

La noticia llegó a través de Minyoung Kim, vicepresidente de contenido de Netflix en Asia, quien anunció que la aventura continuará en esta exitosa adaptación del manga de Haro Aso.

Aunque la noticia es emocionante, los seguidores de la serie tendrán que armarse de paciencia, ya que la tercera temporada no se espera hasta finales de 2024 o incluso 2025. Esto se debe a que los nuevos episodios aún se encuentran en fase de producción, lo que significa que el rodaje aún no ha comenzado.

El director de la serie ha arrojado algo de luz sobre lo que podemos esperar en la tercera temporada. Promete "más juegos y más jugadores. ¿Quién es exactamente el enemigo? ¿Quién sobrevivirá? Sera un viaje desconocido del que nadie conoce la respuesta”.

Los fanáticos de la serie están ansiosos por descubrir cómo se desarrollará esta nueva trama, especialmente después de los eventos impactantes de la segunda temporada, que involucraron al enigmático Joker.

Aunque las dos primeras temporadas ya cubrieron por completo el manga original, Netflix no se ha quedado sin opciones creativas. El autor del manga, Haro Aso, publicó posteriormente Alice in Borderland Retry, una secuela directa que podría servir como base para continuar expandiendo este intrigante universo.

Los protagonistas Kento Yamazaki, en el papel de Arisu, y Tao Tsuchiya, como Usagi, están confirmados para regresar en la tercera temporada, lo que sugiere que seguirán siendo los pilares de la historia. Hasta ahora, no se ha anunciado ningún otro miembro del elenco, ya sean personajes que regresan o nuevas incorporaciones, lo que mantiene el misterio sobre quiénes se unirán a la emocionante trama.

El director Shinsuke Sato, quien también se encargó de dirigir las dos primeras temporadas en solitario, está confirmado para regresar, lo que garantiza la continuidad formal de la serie. Además, es probable que Sato ejerza nuevamente como guionista, ya que coescribió la primera temporada junto a Yoshiki Watabe y Yasuko Kuramitsu, mientras que la segunda temporada fue escrita en colaboración con Kuramitsu.

You may draw another card. 🃏 Alice in Borderland will return for Season 3! pic.twitter.com/7nftpDq632