Se buscan 5.000 mujeres en Ibagué para capacitarlas gratis en Chat GPT, programación, Data Science y Analítica de Datos

Con esta iniciativa se impactarán, sin importar su edad, a mujeres de toda la ciudad. Las inscripciones para postularse a los cursos de tecnología vencen el 15 de marzo.

Pese al ‘boom’ tecnológico, en el país cada día menos mujeres estudian carreras STEM. La brecha, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), es del 70 %.



De acuerdo con las cifras que han revelado diferentes estudios académicos, 7 de cada 10 mujeres en Ibagué no se forma en tecnología por falta de dinero; mientras que 5 de cada 10 no lo hace porque aún no se sienten seguras de adquirir este tipo de conocimientos. Asimismo, el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, recientemente reveló un dato aún más preocupante: la proporción de mujeres que hoy se forman en ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas es de apenas el 37,9 %. De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) maneja un indicador oficial del 31,5 %.

Con el propósito de reducir la brecha de género en carreras STEM y facilitarles a las mujeres todos los recursos para que puedan acceder a las principales tecnologías que hoy son tendencia, la EdTech Henry acaba de anunciar que capacitará sin costo a 5.000 mujeres estudiantes, emprendedoras y amas de casa en la ciudad para que aprendan a manejar programas como Chat GPT o adquieran habilidades básicas de programación, Ciencia de Datos y Analítica de Datos.



Según comentó Luz Borchardt, co-fundadora de Henry, se ofrecerán cuatro cursos introductorios, virtuales y gratuitos que las interesadas podrán estudiar a libre demanda. “Si lo desean, podrán tomar uno o los cuatro programas; sin embargo, solo podrán inscribirse hasta el 15 de marzo, día que vence la convocatoria, ingresando a este link: https://soyhenry.typeform.com/mujeres-en-tech”, afirmó.



Estas serán las capacitaciones gratuitas

Curso de Programación para principiantes: Las interesadas aprenderán los principales fundamentos de la programación. “Manejarán JavaScript (variables y operadores, condicionales, funciones, bucles (For / While), arreglos y objetos) y otras herramientas claves como Git, GitHub, editores de texto, uso de la terminal, nomenclaturas y métodos”, aseguró Borchardt.



Curso de Data Science: Descubrirán los secretos de Python y adquirirán los conocimientos básicos que necesitan para ingresar al mundo de la ciencia de datos. “Aprenderán lo básico de Python, entre ello, variables y tipos de datos, operaciones, condicionales, bucles y sentencias, listas, tuplas y diccionarios, iteradores e iterables, funciones, objetos, manejo de errores y manejo de archivos, así como otros temas relacionados como instalación de herramientas, Visual Studio Code, Git y GitHub”, dijo.



Curso de Data Analytics para dummies: Aprenderán a utilizar Google Sheets y SQL; asimismo, adquirirán los conocimientos básicos para ingresar al mundo del análisis de datos. “Las interesadas podrán conocer más sobre Data Analytics, concretamente sobre clasificación de los datos, estructuras de datos, bases de datos, estadísticas, definición de métricas y KPIs, visualización de los datos y herramientas clave como Excel, Google Sheets y SQL”, agregó Borchardt.



Curso de Chat GPT: Descubrirán los secretos para interactuar con una de las tecnologías más fascinantes desarrolladas por OpenAI: Chat GPT. Se enseñarán distintas herramientas de prometo engineering para que las interesadas puedan manipular esta IA y utilizarla como su aliado estratégico. “El curso comenzará explicando lo básico: ¿Qué es GPT? y ¿Cómo ChatGPT puede ayudarte en tu día a día? Luego, pasaremos a la parte práctica, en la que te mostraremos cómo activar tu ChatGPT y cómo formular preguntas (prompts) de manera efectiva para obtener los mejores resultados”, indicó Borchardt.



Todos los cursos tendrán una duración aproximada de 20 horas, serán virtuales y lo único que se necesitará para tomarlos es una computadora con conexión a Internet.