Este es el aumento que Petro calificó de “exagerado”

Un nuevo debate aflora en la salud. Un gremio que agrupa a las EPS asegura que el incremento en cuestión es “insuficiente”.



El presidente de la República, Gustavo Petro, no solo defendió el aumento del 12% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hecho por el Gobierno (que a las EPS les pareció insuficiente), sino que aseguró que el incremento fue exagerado.

Petro estimó que el aumento en la inflación en 2024 va a ser del 6%, por lo cual, según él, las EPS van a ganar 6 puntos reales de incremento en su presupuesto, "sin sustento alguno".

"El índice de inflación del año 2024 estará alrededor del 6%, y se incrementan los recursos que se trasladan del presupuesto a las intermediarias un 12%, eso implica 6 puntos reales de incremento sin sustento alguno por parte de 23 de las EPS existentes. Una exageración", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, la inflación en 2023 va a estar entre el 9 y el 10% y las EPS pedían que el aumento en la UPC estuviera al menos 6 u 8 puntos por encima de esa cifra para superar un rezago de varios años.

De hecho, Acemi, el gremio que agrupa a las EPS, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de aumentar en 12,01% el valor de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), el valor que se paga a las entidades de salud por sus servicios.

En su concepto, el aumento, aprobado a través de la resolución 2364 del Ministerio de Salud, no solo es insuficiente para las necesidades del sistema sino que lo pone en riesgo financiero.

"No hubo aumento real de la UPC: el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12.01% no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos", manifestó Acemi en la red social X.

Petro aseguró que le pidió al Ministro de Salud que utilice la "mayor parte del aumento" para comenzar a implementar la estructura de las CAPS, que están previstas en la reforma a la salud que aún no ha sido aprobada por el Congreso.