¡Increíble! Científicos que revivieron a virus ‘zombie' de 48.500 años de antigüedad ¿para qué?

La preocupación de muchos científicos alrededor del mundo ha sido el calentamiento global, los cambios bruscos de temperatura, la pérdida de especies de fauna y flora, el descongelamiento de los polos y el permafrost.

Este último de especial vigilancia por los científicos dedicados a la investigación de los patógenos, debido a la capacidad letal de lo que allí permanece.

Por esta razón, científicos franceses han decidido revivir a cinco familias de virus de 48.500 años, según el cálculo realizado por radiocarbono.

Su interés es conocer la capacidad infecciosa de estos patógenos que descansan en la capa del permafrost, y que generan alerta ante un inminente descongelamiento de este suelo.

Los virus 'zombies' que regresaron la muerte, fueron recogidos en Rusia, en la zona de Siberia, de especial importancia porque fue una región de tundras y bosques boreales y conserva mucha vegetación y animales de relevancia científica.

Condiciones que también están en Canadá y Alaska, terrenos muy amplios para saber lo que se encuentra enterrado en el suelo congelado.

Según se conoció estos virus, aún tiene capacidad infecciosa con amebas unicelulares en las pruebas que se ejecutan de manera controlada en los laboratorios.

Cabe aclarar que debido a temas de seguridad no se realizan con virus que pueden infectar a animales y seres humanos.

“Si hay un virus escondido en el permafrost con el que no hemos estado en contacto durante miles de años, es posible que nuestra defensa inmunológica no sea suficiente", aseguró Jean-Michel Claverie, profesor y líder de la investigación.

El permafrost es un ambiente idóneo para estos seres microscópicos infecciosos, “un muy buen conservante de microbios y virus, porque es frío, no contiene oxígeno y es oscuro” aseguró Claverie.

Continúan los estudios de estos patógenos, que de seguir la conducta actual de calentamiento global, podrían aparecer en muy poco tiempo y causar pandemias, algo que tiene trabajando sin descanso a los científicos a nivel mundial.

“Sabemos que están allí. No sabemos con certeza si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que si los virus que atacan las amebas todavía están vivos, no hay razón por la que los otros virus no sigan vivos y sean capaces de infectar a sus propios anfitriones”, agregó el científico.

MÁS NOTICIAS:

Así es, por dentro, el Nevado del Ruiz en el Tolima: un ‘león dormido’, pero bien vigilado

El nombre secreto que oculta el Nevado del Tolima: paraíso de las nieves, pero difícil de lograr

¡Qué dolor! Esta maravilloso nevado está desapareciendo en el Tolima: paraíso que se derrite