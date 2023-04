Conozca el truco para adelantar la fecha de la visa estadounidense ¡Es super fácil!

Por efectos de la pandemia a nivel mundial, el obtener la cita para la visa estadounidense se ha convertido en una espera de años. Una mujer asegura que consiguió adelantar 2 años la cita programada.

Si usted se encuentra en el proceso y los tiempos de espera son muy largos, puede hacer uso del consejo de esta usuaria de TikTok, que aseguró que fue una forma sencilla de adelantar la fecha.

¿Cómo hacerlo?

Luego de realizar todo el proceso correspondiente en la embajada del país norteamericano, y obtener el visto bueno, le darán su cita. Los tiempos de espera son alrededor de 800 días para la Visa, Negocios y Turismo (B1/B2), es decir, más de dos años.

La usuaria señaló que no hizo uso de ninguna agencia “yo me apoyé con una amiga que la había llenado antes, ella me orientó de cómo debía llenar el formulario y con el vídeo instructivo de la embajada”.

El primer consejo es aceptar la cita que está disponible, de ahí en adelante es ingresar con el usuario y contraseña a la plataforma, según dice todo el tiempo, a cualquier momento está revisando y ver opciones de citas en una fecha anterior a la programada inicialmente.

Aunque señala que no hay una hora específica, otro consejo menciona que las horas de la noche es el momento ideal para realizar la búsqueda de fechas para adelantar la cita.

Para esta tarea lo que hay que tener es paciencia, debido a que las citas en fechas anteriores se dan porque hay personas desisten del proceso y dejan el espacio para reagendar otra cita. Un hecho que es imposible de calcular.

Otro dato importante es que no hay ninguna restricción para la cantidad de veces que usted reagende la cita.

MÁS NOTICIAS:

¡Increíble! Desde hace 29 años camina cada Semana Santa con una cruz en su espalda: conozca su historia

¿Se puede tener relaciones en Semana Santa? Esto dice la Iglesia Católica por este acto carnal

¿Cuál era la enfermedad que aquejaba al fallecido actor mexicano Andrés García?