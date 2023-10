Existen un sin fin de estereotipos alrededor de los hijos únicos. Se les ha tachado de ser egoístas, mandones o socialmente torpes, pero ¿qué dice la ciencia realmente sobre ser unigénito?



Un artículo publicado en BBC News Mundo, explora una serie de investigaciones que abordan las aristas y características asociadas a ser hijo único. Conozca las diferencias, similitudes, ventajas e inconvenientes que genera crecer sin hermanos.

Según Alice Goisis, profesora en el University College de Londres, la evidencia científica no respalda la idea de que los hijos únicos sean menos hábiles socialmente que otros niños. De hecho, diversos estudios han demostrado que no hay diferencias significativas en términos de personalidad, relaciones con los padres, logros, motivaciones y adaptación personal entre niños con y sin hermanos.

La idea de que los hijos únicos sean de manera innata diferentes o deficientes en habilidades sociales no se sostiene. Más bien, son los factores contextuales, como la situación socioeconómica de la familia y los recursos emocionales de los padres, los que influyen en el desarrollo de los niños.



Un estudio realizado por Goisis y su equipo reveló que el contexto en el que crecen los niños es un factor crucial. En el Reino Unido, donde los hijos únicos a menudo provienen de familias económicamente favorecidas, los niños tienden a tener una salud igual o mejor en comparación con los niños con hermanos. Por otro lado, en Suecia, donde prevalece la norma de tener dos hijos y los hijos únicos provienen de familias en peor situación económica, la salud de estos últimos tiende a ser peor en la vida adulta.



Ventajas y desventajas

Aunque como ya se había mencionado, en términos cognitivos y de sociabilidad las diferencias pueden ser insignificantes y están fuertemente influenciadas por el entorno, existen ventajas notables. Linda Blair, psicóloga clínica en el Reino Unido, destaca que la atención exclusiva de los padres a menudo conduce a una excelente competencia lingüística, lo que brinda una ventaja académica. Además, los hijos únicos tienden a ser buenos en la organización del tiempo libre y tienen una mayor facilidad para relacionarse con personas de diferentes edades.

Sin embargo, no podemos negar que también existen desventajas significativas. Investigaciones sugieren que los hermanos pueden actuar como protectores en hogares con relaciones parentales disfuncionales. En estos casos, Adriean Mancillas, psicóloga estadounidense, enfatiza la importancia de buscar apoyo más allá de la familia nuclear, como amigos cercanos o miembros de la familia extendida.

Otra desventaja radica en la falta de "inteligencia de calle". Los hijos únicos, al no convivir con pares de su edad, pueden carecer de la capacidad intuitiva y práctica que proviene de interactuar con personas de diferentes edades. También pueden sentirse menos cómodos en entornos de estrés y alteración.

Ya sabe, no justifique las fallas conductuales de su hijo en que es unigénito, la ciencia dice que no interfiere si tienen hermanos o no, se demostró que otros factores como el entorno, la crianza, el trato y los estímulos que reciben en su etapa de desarrollo son los que resultan realmente determinantes.