¡Llegaron las coronas! bajo el sello exclusivo de Carlos Arroyave

Contenido Exclusivo

Un orgulloso tolimense radicado en el exterior, es la mente artística detrás del diseño de las tiaras para los reinados del Festival Folclórico Colombiano.



El famoso diseñador de joyas ibaguereño, radicado en New York, Carlos Arroyave, regresa con su importante participación e incondicional aporte en la elaboración de los diseños de uno de los símbolos más representativos del Festival Folclórico Colombiano, las coronas

Desde 1988, Arroyave se fue a los Estados Unidos donde se especializó en la elaboración de joyería de alta gama. Su disciplina y creatividad le abrieron un importante espacio dentro de la industria, en la cual se logró posicionar al incursionar a través de los grandes mercados a nivel internacional.

Para el diseñador, han sido 32 años de entrega, compromiso y pasión por su tierra colombiana de la que nunca se olvida y por el contrario, permanece presente en cada una de sus grandes creaciones.

“Siempre quiero llevar dentro de mi corazón a mi tierra, sentir esa satisfacción de que por tantos años les he colaborado y lo he hecho con muchísimo cariño y con lo que mejor sé hacer, mi talento, ese talento lo han utilizado todas las Miss Colombia al Miss Universo, todas las grandes actrices de Colombia, pero no olvidé mi tierra, y eso es muy bonito e importante, le he dado mucho al Tolima y lo he hecho con muchísimo cariño”, expresó Arroyave.

En esta edición 49 del Festival Folclórico, Carlos elaboró el diseño de las coronas para la Reina y la virreina Nacional, las tres Princesas, la Reina Departamental, y la Reina Cívica.

Temática de las coronas para este año

En busca de diseños más modernos y actuales para el festival, Carlos ha modificado el estándar de la forma y el tamaño tradicional de las tiaras, elaborando piezas más pequeñas, y no tan altas.

Adicionalmente, comentó que gracias a su paso por diferentes países como Dubai, Qatar, Tailandia, Grecia, entre otros, se ha nutrido de múltiples ideas para la creación de nuevas joyas creativas, basadas en la naturaleza, animales y la arquitectura de otros lugares.

“Siempre estoy captando imágenes de todos los viajes que hago, el último que hice fue a Grecia este año, siempre estoy observando los murales y museos, escritos antiguos, tomando fotos y sacando ideas, cuando se está bordando el metal para poder hacer el dibujo, de lo que será plasmado sobre un metal antes de hacer la incrustación de piedras y este año, el diseño viene con muchas figuras alusivas a la parte griega.

Diseño, elaboración y materiales

En esta ocasión, las coronas están elaboradas en material de metal blanco y en plata, luego se les realizó un proceso de baño en oro blanco, e incrustaciones de piedras Swaroski, unas piedras austriacas, muy similares al diamante, que hace que su brillo sobresalga y reluzca durante la noche.

El tiempo de elaboración de las coronas, especialmente las del folclor, tarda alrededor de unas cuatro semanas, entre el diseño, trabajo del proyecto y encerado de moldes, seguido del fundido, el baño en oro y por último, la incrustación de todas las piedra.

Ya son 32 años creando diseños lindos para el Festival Folclórico Colombiano en los cuales, el diseñador tolimense, calcula que ha elaborado cerca de 300 coronas, durante la historia del festival.

Dentro de su equipo de creación, Arroyave trabaja con tres joyeros internacionales, quienes a través de los años, han venido plasmando muy bien sus ideas, para materializarlas, tal como él las visualiza en sus bocetos e ideas, para su proceso de realización.

“Me identifico mucho con ellos porque siempre hacen muy bien lo que yo plasmo en un diseño y eso es muy importante para la elaboración del producto”.

“Todavía conservo esa medalla de oro”

En su historia, como aliado y proveedor principal dentro de los certámenes del festival, Carlos rememora un acto de reconocimiento que le hicieron el Ibagué, y que fue muy valioso para él, ya que ocurrió cuando su madre aún estaba presente en su vida.

“Recuerdo los primeros años, cuando Álvaro Ramirez fue alcalde, él me hizo un homenaje muy lindo en esa época y fue muy bonito ver cómo la gente del Tolima se sentía orgullosa de que un Tolimense estuviera logrando esto, yo estaba de viaje por Europa en ese tiempo, y fue mi mami, que todavía estaba viva, quien pudo asistir a recibir mi premio a la Concha Acústica. Todavía conservo esa medalla de oro que mi mami me entregó ”.

El festival en New York

Con respecto al reciente lanzamiento del 49° Festival Folclórico Colombiano en Nueva York, Arroyave comentó que aunque aplaude el esfuerzo y considera importante haber dado ese gran paso a nivel internacional, quizás debió realizarse con muchos meses de anticipación.

“Todos los países de cualquier parte del mundo siempre buscan Nueva York para poder lanzar y promover muchas cosas, yo pienso que cualquier esfuerzo que hagan es importante y aún si este lanzamiento no tienen la trascendencia que esperan, es hora de empezar a cultivar ese ‘granito de arena’, sin embargo, el inicio del festival está encima, restan unas pocas semanas, y no se puede esperar que la gente corra a comprar un tiquete a última hora para irse a ver un Festival Folclórico, cuando en América las vacaciones se planifican con tiempo”, indicó.

Cabe resaltar que colombianos famosos a nivel nacional e internacional lucen sus joyas con gran orgullo como: Sofía Vergara, Amparo y Patricia Grisales, Lina Calderón, Carolina Gómez, María Cecilia Botero, Inés María Zabaraín, Ángela Patricia Janiot, María Mónica Urbina, Tatiana Castro, así como la cantante Olga Valkiria y las exreinas de belleza Paulina Vega y Ariadna Gutiérrez, han lucido con gran orgullo sus originales accesorios, entre muchas otras personalidades.

MÁS NOTICIAS

Desde ya resuena el 49° Festival Folclórico Colombiano: Aliste su poncho, sombrero y rabo e’ gallo

Ella es Juliana Valdiri, aspirante al Reinado Departamental del Folclor 2023

Ataco se llenará de folclor