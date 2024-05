Ya están listas las coronas que lucirán las ganadoras del Festival Folclórico Colombiano

Ya están listas las coronas que lucirán este año las ganadoras de los concursos en el marco del 50 Festival Folclorico Colombiano.

El Nuevo Día dialogó en exclusiva con el reconocido diseñador de joyas tolimense, radicado desde hace más de tres décadas en New York, Carlos Arroyave, quien entregó detalles de las coronas que, como cada año, donará para que sean lucidas por las finalistas de cada uno de los certámenes del Festival Folclórico Colombiano.

Ya son 33 años en los que este destacado artista y joyero hace su donación a los concursos del festival y para esta ocasión, que se celebra la versión 50, elaboró unas piezas únicas que ya están en Ibagué.

El Nuevo Día: ¿Cuántas coronas serán donadas este año al 50 Festival Folclórico Colombiano?

Carlos Arroyave: "Va la corona para la reina nacional, la que gana este año la versión número 50 del Festival Folclórico Colombiano. La corona es espectacular. Después viene una corona, porque quise hacerle una corona a todas las finalistas nacionales, para la virreina y tres coronas para las tres princesas finalistas, suponiendo que van a ser cinco: reina,virreina y tres princesas. Después viene la corona de la reina departamental, también que es muy linda. Y después viene la corona de la señorita Ibagué, que es la reina cívica".

END: ¿Cómo fue el proceso de diseño y elaboración y de qué materiales están hechas?

C.A: En 33 años que le he creado, diseñado y donado las coronas al folclor, cada año me inspiro en todos mis viajes a nivel internacional porque he recorrido prácticamente el mundo entero. Siempre estoy tomando fotos, siempre estoy tomando, que te digo, fotos de edificios, de lo que veo, de museos y siempre me inspiro en todas esas figuras para poder crear y poder hacer un diseño. Después de que está plasmado el diseño en papel, nos vamos a lo que va a ser el encerado.

Ya cuando empezamos a crear todo lo que va a ser el boceto, se encera para lo que va a ser el molde y el fundido del metal. Después de haber hecho el encerado y después toda la corona fundida en metal, viene lo que es el proceso de pulimiento y el platinado, que puede ser en oro de 18 kilates, que es como en oro blanco, como están hechas todas las coronas de este año, bañadas en oro blanco.

Después viene lo que es el proceso de incrustación de piedras. Yo utilizo Swarovski, que son piedras austriacas, las más parecidas al brillo de los diamantes, porque son realmente piedras de cristal que vienen en muchos colores, formas y tamaños, entonces yo tengo que mirar cuáles van a ser los tamaños de las piedras para poder hacer también el boceto de la corona.

Después de que están puestas todas estas piedras, se vuelve a hacer el baño otra vez en oro, que es la parte final de pulimiento y ya la corona queda totalmente lista.

END: ¿Cuánto tardó el proceso y cuándo llegan a la ciudad?

C.A: Este año el proceso de elaboración de las coronas puesto que yo no estoy haciendo coronas todo el tiempo, lo hago prácticamente para los reinados para los que me hacen los encargos para los reinados específicos alrededor del mundo y cada año la versión para el Tolima entonces más o menos para el Tolima se demoraron más o menos con los joyeros en terminar todo el proceso más o menos un mes y medio para que estuvieran totalmente listas y listas para enviar.

Las coronas salieron para Colombia el miércoles, las va a recibir Betty García pues ha sido mi amiga de tantos años. Betty García en Ibagué es como el corazón del folclor y pues yo me vinculé al concurso también desde un comienzo por mi amistad con Betty, no desde antes de vivir en EE.UU, porque llevo acá ya viviendo q34 años y por ese cariño por Betty por esa dedicación que ella tuvo, por esa disciplina por ese esfuerzo de meterle siempre ese empuje cada año el folclor, quise hacerlo de empezar a donar las coronas porque quería de todas formas que la gente en el Tolima tuviera mi talento y la única forma era llevarlo al evento más grande que tiene nuestro departamento y que es el Festival Folclórico Colombiano a nivel nacional.

END: Este año es la versión 50 ¿Cuántos años completa contribuyendo con sus diseños a nuestro festival?

C.A: Este año se celebran los 50 años del Festival Folclórico Colombiano y de esos 50 años, llevo 33 años. Este va a ser el número 33 diseñando, creándoles y donando las coronas al folclor. Lo hago con mucho cariño por mi tierra, porque quizás un día cuando ya no esté en este mundo, como siempre lo digo de una forma muy jocosa, es un legado para nuevas generaciones y quizás haya más gente en el Tolima que de pronto haga algo y le dé al Tolima y haga algo por nuestro querido departamento.

Yo siempre lo he dicho, no solamente somos los que estamos en diseño. Cualquier persona que pueda triunfar en cualquier profesión, ya sea a nivel nacional en Colombia o internacional, puede sembrar ese granito de arena en su profesión, en lo que saben hacer y aportar algo a nuestra tierra.

END: Háblenos de sus proyectos en estos momentos en New York

C.A: Cada año siempre estoy creando colecciones por estación. Acá tenemos todas las estaciones desde el invierno, desde la primavera, desde el otoño, desde el verano y siempre cada estación es diferente, por los colores que vamos a utilizar entonces estamos sacando prácticamente cuatro colecciones al año, muchos años viene el oro con mucha fuerza. Este año la plata está con mucha fuerza, con colores muy vivos, turquesas, amatistas, todo los que son los citrinos, las esmeraldas, los colores verdes sobre plata vienen con mucha fuerza, todas las joyas también en miniatura para que la mujer pueda ponerse tres cuatro cinco cadenitas todas juntas en diferente largo que se ve muy bonita. Muchas compañías también lo han hecho y yo he creado lo propio, que es lo que más me gusta y la verdad han tenido muchísima aceptación.

También estoy trabajando en un proyecto en Broadway, lo he hecho a través de los años, para diferentes obras de teatro, que piden, tengo mis amigos que son diseñadores en vestuario y se encargan de toda la escenografía de una obra de época, y vamos a crear todos los accesorios para la obra, es una sorpresa, todavía no puedo hablar del nombre, pero va a ser una obra que va a ser espectacular, y tengo dos de mis amigos que son diseñadores en costume, en disfraces, y también van a crear toda esa parte de vestuario y me toca toda la parte de accesorios. Entonces es otro proyecto, lo he hecho por muchos años, diferentes obras de teatro también.

END: ¿Cuándo viene a Colombia y a Ibagué? ¿Hace cuánto no viene?

C.A: A Colombia hace ya dos años que no voy. Estuve en Bogotá visitando a mis amigas a todas las que son famosas actrices, pasamos muy rico me empapé un poquito de mi país, de su cultura, de su comida, de tantas cosas que tampoco veo acá y también cuando regreso al Tolima pues paso muy bien, tengo tanta gente que me quiere, tanta gente que me conoce y la verdad pues es muy bonito recorrer las calles que que recorrí cuando fui niño.

Yo estudié en San Simón, recuerdo todo lo que era la tercera de esa época, el barrio La Pola. Cuando yo me vine no existía el Vergel todavía, quizás estaba en sus comienzos. Ha crecido el número de hoteles nuevos que han hecho, me parecen muy bonitos, estuve varias veces en Casa Morales, estuve en el Sonesta, también me pareció muy lindo, cuando fui jurado nacional hace varios años, la primera vez que fui a Colombia hace muchísimos años atrás, fui invitado como jurado nacional.

Ese año fue muy lindo, era la primera vez que regresaba a Colombia después de todos los logros que había hecho en Cartagena con todas las miss colombia de esa época y todo en esa época me lo sacaba Cromos, lo que fueron mis comienzos y fue muy bonito regresar al Tolima, algo muy muy muy bonito, encontrarme después de muchos años con tanta gente que conocí.

END: ¿Qué famoso está luciendo o ha lucido sus creaciones en este momento?

C.A: A través de los años han sido tantas las famosas que han usado mis accesorios, desde Helenita Vargas, Amparo Grisales, María Cecilia Botero, Inés María Zabaraín, Carolina Herrera, Tatiana Castro, Paola Turbay, Cecilia Bolocco, Ángela Patricia Janiot, etcétera, etcétera, etcétera.

Realmente han sido muchas a través de los años en Colombia y después vienen todas a nivel de Latinoamérica internacionalmente, pero en este año he trabajado proyectos actualmente para Sofía Vergara, he hecho cosas muy lindas. Somos amigos con Sofía desde hace muchísimos años, la primera vez que nos encontramos fue hace como unos 27 años en una fiesta colombiana acá en Nueva York que se celebraba el 20 de julio. En esa época la fiesta colombiana realmente era muy linda, ya con los años se fue dañando demasiado, pero la verdad era muy linda.

Venía la Miss Colombia de esa época, con Sofía estuvo allá, ahí nos conocimos por primera vez y de ahí entablamos una amistad muy linda. Desde que estaba ella en Miami, después se mudó a California, donde empezó a hacer ya más la carrera de todo lo que ustedes conocen y a través de eso, pues a través de los años les he creado muchas cosas y les sigo haciendo cosas muy lindas y en este momento estoy creando algunas cosas más por ella. Ya a nivel americano pues es mucha la gente: actrices que han tenido la oportunidad de tener cosas mías y eso ha sido muy lindo.

Estoy radicado en New York desde hace 33 años. En los comienzos estudié en el Fashion Institute of New York, que es la escuela de diseño más famosa en el mundo y ahí tuve la oportunidad de estudiar todo lo que fue diseño de joyas de accesorios, pero toda esta carrera abarca saber cómo se hacen los sombreros, los zapatos, las correas, los cinturones, las carteras, pero yo me especialicé como un médico se especializa en dermatología o en ginecología, yo me especialicé en todo lo que fue el área de accesorios y joyas, pero me tocó estudiar todo desde un comienzo para poder llegar a hacer mi trabajo.

Desde acá ha sido mi plataforma para crear para tanta gente, desde New York he tenido la oportunidad de hacer cosas muy lindas, hace como unos 25 años tuve la oportunidad de conocer a Bob Mackie, el señor más grande que ha tenido Estados Unidos a nivel de esplendor, es el que ha creado todo lo de Cher, la cantante y actriz, para Diana Ross, para Elton John.

Con él tuve la oportunidad de aprender muchísimo hace como 25 años y tuve la oportunidad de empujar la línea de él a través de latinoamérica para todas las boutiques más elegantes en esa época y a la par estaba vendiendo también lo mío, entonces fue una oportunidad muy linda conocerlo porque aprendí mucho ya que es un señor mayor, ya está sobre los 80, pero ha sido un hombre muy grande, tanto acá como en el mundo entero, entonces para mí fue una experiencia muy linda

END: Podría enviar un saludo a través de El Nuevo Día a los ibaguereños, a la alcaldesa, a los organizadores, candidatas y participantes de la versión 50 del Festival.

C.A: Hola amigos, les habla Carlos Arroyave de Nueva York, diseñador de joyas y accesorios. A través de El Nuevo Día, quiero enviarles un saludo muy especial a toda mi gente linda del Tolima y de Ibagué. Quiero felicitarlos por estos 50 años del Festival Folclórico Colombiano, ya son 33 años en que les he creado, diseñado y donado las coronas para las versiones del Festival Folclórico Colombiano.

Ante todo, quiero saludar a la gobernadora, a la alcaldesa y a los secretarios de Cultura y Turismo. Muchas gracias por esta invitación que me han hecho este año. Yo espero que disfruten muchísimo las fiestas, que sea muchísima la gente que se beneficie, pero ante todo hay que recordar algo muy importante, que las fiestas no es sólo la rumba. ¡Qué rico compartir con los amigos en este folclor! Pero lo más importante es seguir dejando un legado para las nuevas generaciones de lo que es nuestro folclor, tanto departamental como nacional. Yo espero que disfruten las fiestas muchísimo. ¡Un abrazo para todos!