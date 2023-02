¿Grosero? Ivan Lalinde trató horrible a Karol G por su cambio de look: los fans se le fueron encima

En medio del programa matutino Día a Día, Ivan Lalinde dio sus opiniones acerca del nuevo tema musical de Karol G, en colaboración con Shakira.

Si bien es cierto, el 'Boom' del momento es la nueva canción de las colombianas, titulada 'TQG'. En pocas horas de su lanzamiento tomó tanta fuerza en las plataformas, que auguró ser todo un éxito como la polémica canción de la barranquillera junto Bizarrap.

En el famoso programa de televisión, los presentadores no se guardaron sus opiniones respecto a este tema. Algunos aplaudieron el éxito que ha generado en poco tiempo y también se preguntaron si Shakira dejará 'la tusa' para componer canciones de otro tipo que también impacten a los fans, pero con diferente enfoque.

Por su lado, Ivan Lalinde dio sus declaraciones y a más de uno no le gustaron. aseguró que no estaba de acuerdo con el ‘look’ de Karol G. El presentador indicó: “Parece una chimoltrufia (…) Pero, sale toda despelucada y eso”. Ante sus declaraciones el resto de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con sus palabras, José Miel por su parte indicó que estaba encantado no solo con la canción sino que también con los trajes de cada una de las artistas, sobre todo por la paisa quien tiene toda su admiración y cariño.

Asimismo, Juan Diego Vanegas también dio su opinión al respecto agregando que para él, ambas lucían muy sexys. En medio de la situación Lalinde aseguró: “Ay, para los gustos los colores (…) Yo sé que me van a acribillar”, teniendo en cuenta la reacción de los fans de la paisa.

