"Me hackearon" Cuenta de Umaña publicó foto sobre supuesta infidelidad de Estrada

La ibaguereña ha sido duramente criticada. Ahora surgió el rumor de una supuesta infidelidad por parte de Estrada

Una publicación en la cuenta de Instagram de la talentosa actriz Nataly Umaña ha desencadenado toda una oleada de polémica. En este mensaje, que desapareció poco después de ser publicado, insinuaba que su exesposo, Alejandro Estrada, podría haber sido infiel mientras ella se encontraba inmersa en la aventura del reality ‘La Casa de Los Famosos’.

La imagen compartida mostraba una sábana con manchas de sangre, acompañada por un texto provocativo que cuestionaba la imagen de santidad de Estrada. “Mientras todos creían que yo era la ‘infiel’, esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?", decía el post. La especulación y la controversia no se hicieron esperar, inundando las redes con interpretaciones y comentarios sobre esta sorpresiva revelación.

Ante las reacciones, Nataly se tomó la palabra en Instagram para aclarar la situación, asegurando que su cuenta había sido hackeada y que había logrado recuperar el control de sus perfiles. En un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó:“Hola, hice todo lo posible para que me devolvieran la cuenta porque la hackearon. No sé qué mensajes comenzaron a publicar. Quiero dejar muy claro que yo no compartí nada de esto. Es una locura, la gente intenta hackearme, decir tonterías, la gente quiere hablar y opinar sobre mí”.

La actriz aclaró que ya pudo tomar control de sus cuentas nuevamente. Sin embargo, muchos creen que se trató de un impulso del que segundos después se arrepintió.