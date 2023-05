Actor de ‘Ana de nadie’ es amenazado por su papel en la telenovela

Así lo reveló el artista a través de sus redes sociales.

‘Ana de Nadie’ es la producción televisiva número uno de los hogares colombianos, pues desde su estreno en el mes de marzo se ha robado el show y el cariño de todos.

Uno de los actores de la telenovela confesó que ha recibido amenazas por su papel, por su antagonismo ha sido víctima de mensajes que atentan contra su integridad. Se trata del reconocido Jorge Enrique Abello.

Abello le dijo a la Revista Semana que su intensión básicamente era esa, hacer que muchos lo odiaran y dar a conocer que había hombres que en realidad actuaban de manera tan déspota. Sin embargo, nunca pensó que llegaría tan lejos y solicitó a la audiencia diferenciar lo ficticio con su vida personal.

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar y asumir con plenitud su libertad. […]. Pude haberlo hecho más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran. Todo el mundo me dice que me odia… Pero ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros. […] Ha sido un reto representar a alguien así”, dijo en entrevista con el medio citado.

Cabe mencionar que el recordado actor de ‘Armando Mendoza’, ahora interpreta el papel de un marido infiel, manipulador y prepotente que le hace daño no solo a sus hijos, a su amante y a su esposa que lo dejó por un hombre 15 años menor.

Por ahora, se desconoce la procedencia de las amenazas y el artista solicita ayuda para su protección, mientras termina de grabar la serie televisiva.

MÁS NOTICIAS

'Me gusta mucho que me put...': James Rodríguez se confesó en entrevista

¡La sorprendió en vivo! En pleno Bravíssimo, Jim Velázquez le pidió matrimonio a Alina Lozano

James la está pasando de lo lindo luego de su visita a Ibagué: ahora se fue a pedalear