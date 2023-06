Lina Tejeiro casi se muere: pensó en arrojarse de un onceavo piso y acabar con su vida

La querida actriz, conocida por su inmenso carisma, vivió una de sus épocas más oscuras.

La depresión es un padecimiento mental serio y delicado que afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo se describe como una oscuridad interna que envuelve la mente y el espíritu, haciendo que las personas se sientan abrumadas por una profunda tristeza y falta de interés en las actividades que antes les proporcionaban alegría.

Es importante entender que la depresión no es simplemente sentirse triste o desanimado temporalmente. Es una condición médica que requiere atención y tratamiento adecuados. La depresión puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona, desde su bienestar emocional hasta su salud física y sus relaciones.

Una de las principales barreras para superar la depresión es el estigma asociado con los trastornos mentales. Muchas personas se sienten avergonzadas o temen ser juzgadas si admiten que están luchando contra la depresión. Sin embargo, es fundamental comprender que no es una debilidad personal ni una elección consciente. Es una enfermedad legítima que puede afectar a cualquiera, sin importar su edad, género o situación de vida.

Con el paso del tiempo, se ha vuelto más fácil hablar de salud mental, especialmente gracias a las redes sociales donde personas han decidido contar sus experiencias personales para decirles a otros que no están solos y que es posible recuperarse. Una de ellas fue Lina Tejeiro, quien recientemente abrió su corazón y confesó el punto tan crítico que vivió por cuenta de la depresión.

Ahora, Lina es le vivo ejemplo de que es posible volver a sonreír y, gracias a su confesión, cientos de sus seguidores pueden sentirse comprendidos.

Pensó en quitarse la vida

La joven confesó, en entrevista de la cuenta @clinicapsicologica_, que hace algunos años entró en una profunda depresión que le quitó por completo las ganas de vivir y que la hizo pensar en quitarse la vida. Todo se desató porque su pareja de ese tiempo (Sebastián Vega) le terminó y más adelante, ella supo que iba a ser papá con otra mujer.

Además, estaba viviendo sola en Argentina, no tenía papeles en la televisión, en fin, sintió que todo se le juntaba.

"Me enteré que Sebastián iba a ser papá con otra persona. Me duele el alma, se me parte el corazón en dos y ahí en donde caigo en picada en una depresión total. Además, la novia era espectacular (…) llegó un punto en el que pasaban los días, y veía salir el sol y volvía a esconderse y no dormía", expresó al joven actriz.

Añadió que llegó un punto en el que se cansó de vivir. “Hasta que un día yo dije ‘ay, no tiene sentido. Mis papás se divorciaron y mi novio va a ser papá, el amor de mi vida en ese momento. En Colombia ya soy cualquier aparecida, soy cualquier pendeja, qué voy a hacer, ya no tengo trabajo en televisión (…) a qué me voy a devolver, a nada. Y a qué me quedo aquí en Argentina’. Volver a empezar, horrible y económicamente no estaba bien. Entonces obvio, me caí en una profunda depresión”, pero estos pensamientos no eran lo peor en ese momento.

Lina pensó en saltar al vacío: “Pensé en tirarme de un onceavo piso”, finalizó el clip posteado por la psicóloga.

Conozca el video:

#depresion #linatejeiro #andyrivera #actrizcolombiana #cali #saludmental ♬ sonido original - clinicapsicologica

Si necesita ayuda, no está solo

Es importante recordar las líneas 123 y 3177012061 disponibles para atender el llamado de quienes estén pasando por una crisis emocional, porque se vale pedir ayuda profesional a tiempo.

