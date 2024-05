“Es una grosería lo que haces” Mujer se paró frente a ‘La Casa de los famosos’ a gritar cosas

Una ciudadana indignada eleva su voz frente a las instalaciones del Canal RCN, donde se graba el famoso reality show “La Casa de los Famosos Colombia”. Armada con un micrófono y un parlante, esta mujer no duda en expresar su descontento con las recientes decisiones del programa, incluyendo la expulsión de la actriz Isabella Santiago.

La controversia en torno al reality show “La Casa de los Famosos Colombia” ha alcanzado nuevos niveles luego de la reciente expulsión de la actriz Isabella Santiago. Mientras la audiencia continúa dividida sobre si la decisión fue justa o no, una ciudadana decidió llevar su indignación a un nivel completamente nuevo.

El suceso tuvo lugar frente a las instalaciones del Canal RCN, donde se graba y transmite el programa que ha capturado la atención de miles de televidentes en todo el país. Armada con un micrófono y un parlante, esta mujer decidió hacerse escuchar de una manera que no pasó desapercibida.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se observa cómo esta aficionada al programa dirige sus palabras directamente a los participantes, especialmente a Karen Sevillano y Miguel Melfi, quienes son parte del equipo ‘papilla’. Con un tono enérgico y visiblemente molesta, la mujer expresó su descontento con las acciones de los concursantes.

Puede leer: Hombre fue asesinado por el exmarido de su pareja sentimental: hasta hubo heridos

“Colombia te está viendo, es una grosería lo que haces, Karen”, fueron las primeras palabras que resonaron en el aire, mientras la mujer continuaba lanzando críticas hacia los integrantes del programa. Sin importar que estuviera siendo grabada o que varias personas pasaran por el lugar, ella persistió en transmitir sus opiniones.

Además: Apuñaló a su hija por encontrarla hablando con el novio: lo habría hecho como lección

Su atención luego se centró en Miguel Melfi, a quien le advirtió que no se dejara manipular, sugiriendo que estaba siendo utilizado como un títere para propósitos poco claros. Además, la mujer no dudó en comentar sobre la expulsión de Isabella Santiago, cuestionando la justicia de su salida del programa y argumentando que no debería haber sido expulsada sola.

La expulsión de Isabella Santiago ha sido un tema candente desde que se anunció, con numerosos seguidores del programa expresando su descontento en las redes sociales. Algunos han cuestionado la severidad de la medida, especialmente en comparación con otras acciones cuestionables por parte de otros participantes que no resultaron en expulsión.