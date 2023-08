¡Lo mandaron a recoger la maleta! Rumores sobre infidelidad entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ponen en aprietos a la pareja

Sus seguidores opinan que podrían estar viviendo en un triángulo amoroso.

Últimamente se les ha visto a la empresaria Luisa Fernanda W y a la actriz Daniela Tapia muy unidas. En redes sociales demuestran tener una relación muy íntima y fuerte como amigas, además de compartir las dos junto a otras personas en reuniones públicas o privadas.

Sin embargo, los internautas sospechan que tanta cercanía no es sana. Por esta razón, la participante de masterchef ha sido cuestionada en redes sociales por su cercanía también con el cantante de música popular. Los seguidores argumentan que tiene un interés amoroso por este, que va más allá de una amistad.

Según los fans, en las últimas publicaciones de Luisa Fernanda W, donde Daniela Tapia aparece en varias de ellas, el músico y la actriz despiertan sensaciones de que tengan un amor oculto.

Las personas han tenido distintas opiniones, como "aquí los que pensamos que Daniela parece chicle”, “No lo sé Rick, pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”, “Daniela déjelos solos, deles respiro” y “Me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas”.

Aún así, la última publicación de Pipe bueno, donde se le va cantando “Cupido Falló”, deja entre dicho un posible romance, pues, según algunos fans, esa relación está tomando otros rumbos que afectarían emocionalmente a la influencer Luisa Fernanda W.

Ante estos rumores, internautas han concluido en que Fernanda W ya está tomando acciones en la situación, con el fin de evitar cualquier infidelidad. Incluso, algunos han decidido advertirle para que tenga precaución: “Tanto compinche no es bueno. Pilas de pronto queda como Sandrita”.

Este último comentario hace referencia a la situación que se vivió entre Jessi Uribe y su exesposa, sobre la infidelidad con Paola Jara. Cabe mencionar que Jara y Uribe han resaltado en varias ocasiones que nunca existió tal suceso.

