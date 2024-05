Néstor Yesid murió en un accidente de tránsito ocurrido en Ibagué

Una persona fallecida y más de 20 comparendos impuestos, fue el balance del puente festivo en materia de movilidad en Ibagué.



Siniestro mortal en la comuna 10

La Secretaría de Movilidad de Ibagué, entregó el balance del puente festivo en materia de accidentalidad y sanciones contra conductores que violaron las normas.

Según Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad, desafortunadamente hubo una persona fallecida a raíz de un siniestro vial y se aplicaron más de 20 comparendos.

Con relación a la víctima, el funcionario reveló que se trató de un hombre de 33 años de edad, quien perdió la vida la madrugada de este domingo, tras haber sufrido una aparatosa colisión a bordo de su motocicleta.

Leer: Hombre fue asesinado a disparos dentro de una discoteca en el Tolima

“Se nos reporta de la clínica Asotrauma el fallecimiento de una persona de sexo masculino, el cual había sufrido un accidente de tránsito el 12 de mayo, aproximadamente a las 2:00 de la mañana, cuando se desplazaba en su motocicleta por el barrio La Castellana, en la comuna 10. Al parecer iba con exceso de velocidad”, indicó Rodríguez.

Leer: Un hombre fue asesinado en el sur del Tolima

Se pudo establecer que la víctima mortal fue identificada como Néstor Yesid Guarín Rojas. En lo que va corrido de 2024, han fallecido 20 personas por accidente de tránsito en la ciudad.

Además: Camilo es la víctima mortal de un accidente de tránsito en Tolima

En lo que se refiere a sanciones, de los 21 comparendos impuestos, cinco fueron por alcoholemia, de hecho, nuevamente un conductor se negó a realizarse dicha prueba, por lo tanto tendrá que pagar una sanción de más de $54 millones.

Otros comparendos fueron aplicados por conducir sin licencia de conducción, mal parqueo, no contar con el SOAT vigente, no utilizar prendas reflectivas o casco y no tener la revisión técnico mecánica al día. Asimismo, por transitar en contravía, entre otras imprudencias.