¿Quién es el padre del Angelo Bossa? Esto dijo sobre el joven, Luly decepcionada

Este fue el comentario a Luly Bossa sobre el joven que padecía una enfermedad degenerativa.

El mundo del entretenimiento ha mostrado su solidaridad con la actriz Luly Bossa, por el fallecimiento de su hijo Ángelo, el pasado sábado 9 de marzo.

El joven padecía una condición degenerativa en su cuerpo que le impedía la movilidad desde los cuatro años de edad, además de otros síntomas que afectaban su salud. La triste noticia la dio la artista mediante un vídeo publicado en redes sociales. Además, pidió ayuda para recolectar recursos suficientes y así darle cristiana sepultura.

Ante eso, varios cuestionaron el papel y responsabilidad del padre de Ángelo. Al respecto, se sabe que nunca se hizo a cargo de él y hasta lo negó. En una entrevista, la barranquillera dijo: “El tipo, además, dijo que era estéril y por eso no podría ser el papá de Ángelo". Agregó que, no puede decir su nombre, pero sabe quién es, pues tuvo que buscarlo en Facebook para contarle. "Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví ‘hacker’ para encontrarlo", acotó.

Así las cosas, el hombre apareció y supuestamente, se hizo pasar como estéril para no aceptar su paternidad. Ahora, Luly arremete y dice que nunca debió alejarse del padre de su hijo.