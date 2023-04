“Momentos donde los ibaguereños se arrepienten de sus pecados”: trancón en la Pedro Tafur y más

¿Se identifica? Estos son los momentos que ponen a rezar a los ibaguereños.

La creatividad ha florecido en las redes sociales en los últimos años, y TikTok ha sido una plataforma especialmente popular para que los usuarios muestren su ingenio y talento. Los influencers han encontrado una gran audiencia en TikTok y están creando contenidos innovadores que a menudo se vuelven virales. En particular, muchos influencers han estado haciendo contenidos sobre las ciudades donde viven, como en Ibagué.

TikTok ofrece una gran oportunidad para que los creadores muestren su creatividad en la forma en que presentan su ciudad. Han estado creando videos que muestran los lugares icónicos, como monumentos históricos y edificios famosos. Además, han estado haciendo videos divertidos y entretenidos que muestran la vida cotidiana en la ciudad y sus costumbres locales.

Estos videos tienen un gran impacto en la promoción de Ibagué, ya que atraen a una audiencia global que puede no estar familiarizada con ella. Los videos pueden dar una idea de la cultura local y mostrar las características únicas de la Capital del Tolima, lo que puede fomentar el turismo y la inversión en la ciudad.

Esta se ha convertido en la misión del joven Darwin Álvarez, quien tomó su cuenta en esta red social para mostrar diferentes facetas de Ibagué y sus ciudadanos. Hace algunos días, enseñó cuáles son las diferencias de “plan arrunchis” de acuerdo al barrio de Ibagué, como el Vergel, La Arboleda, el Jordán, etc. Ahora, regresó con otro video gracioso.

El video con los momentos que ponen a rezar a los ibaguereños

El joven destacó los “momentos en los que todo ibaguereño se arrepiente de sus pecados”, enseñando diferentes situaciones estresantes que se viven en la ciudad y que ponen a rezar a más de uno.

La primera fue el trancón que se genera en la hora pico por la Avenida Pedro Tafur, que va desde Mirolindo hasta la glorieta de la calle 80. Esto, pone ansioso a cualquiera: “Dios mío, colabóreme con este trancón mano”, mencionó en su libreto lleno de humor, donde se arrepiente por “gusanear” a la novia del amigo.

La segunda situación fue pasar por el Estadio Manuel Murillo Toro cuando hay partido del Deportes Tolima, algo que pone nerviosos a los ciudadanos debido a la cantidad de personas y de amigos de lo ajeno que se camuflan entre los hinchas, así como de seguidores que piden dinero: "Chuchito, otra vez soy yo mano, colabóreme ahí, hágame invisible, que no me vean por favor, me van a pedir que les colabore para la boleta", dice el joven.

La tercera y última situación que mencionó, fue cuando se hace muy tarde y no pasa la buseta: “Ya son las 9:30, eso ya no pasa bus. Chuchito, colabóreme, mándeme alguna rutica, la 40, la 43, la 1 que pasa por toda la ciudad, no importa”.

Conozca el video y ríase con el humor de ciudad:

