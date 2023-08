"Mamita ayúdame" Mujer dejó encerrado a un ladrón y se desesperó a gritar ¡ha causado risas!

La empleada de la pastelería que el asaltante pretendía robar lo dejó encerrado. El video se hizo viral por la hazaña de esta vendedora para enfrentarse al ladrón.

Un nuevo video se hizo viral por la valiente acción de una empleada de una pastelería que se enfrentó a un ladrón que pretendía hurtarle el producido del negocio.

El clip , que se compartió ampliamente en las plataformas en línea, muestra los momentos de tensión que se vivieron en el establecimiento.

En las imágenes se observa a una mujer que se encontraba atendiendo a los clientes en la pastelería, cuando de repente, un individuo vestido con una camiseta azul y una gorra blanca entra rápidamente con claras intenciones de robo.

"Ando armado y no me importa que me estés grabando. Dame también tu teléfono", se escucha decir al ladrón mientras dirige sus amenazas a la empleada.

La empleada, aparentemente cediendo a las exigencias del delincuente, lo conduce hacia la caja registradora. Sin embargo, su respuesta da un giro inesperado: en un acto de valentía y destreza, logra escabullirse por la puerta principal y cierra con rapidez la cortina metálica del local, dejando atrapado al ladrón en el interior.

Las imágenes capturan la creciente desesperación del ladrón al darse cuenta de su situación.

Se escucha al delincuente clamando: "Mamita, ayúdame". En su frustración, intenta liberarse lanzando un mueble, pero sus esfuerzos resultan en vano.

Puede leer: ¡Se hace $100 mil! Vendedora ambulante confesó cuánto gana en 3 horas de trabajo en buses

Según reportes internacionales, la determinación de la empleada y la pronta respuesta de las autoridades culminaron en la captura del ladrón.

El video, que ha ganado una amplia atención en las redes sociales, ha generado numerosos comentarios en línea en los que se elogia la valentía y rapidez de la empleada para poner fin al intento de robo.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Francisco de Campeche, México, y fueron capturados por las cámaras de seguridad de una pastelería local.

Los usuarios de redes sociales expresan su asombro y humor ante este inusual giro de los acontecimientos: "Qué bueno, qué inteligente"; "El estafador resultó estafado"; "Brava la chica se pone a salvo y actúa rapidito ole su sangre fría"; "No puedo dejar de reírme, llega muy león y luego casi llora", se lee en los comentarios.

