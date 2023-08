Abuelita cobró popularidad tras ser expuesta por su nieta en TikTok.

La adulta mayor, con su actitud pícara y coqueta logró cautivar a más de uno. En la plataforma china su video ha acumulado millones de vistas y comentarios. ¡Es famosa!

La usuaria @lauraorihuela1 de la red social colgó un video en el que la protagonista es nada más y nada menos que su simpática abuela, quien con su osadía y algunas frases fuera de lugar, se robó la atención de los internautas.

Sin pena ni reparo, la anciana le manifiesta a su nieta en la cara, que pretende conquistar a su novio, ya que según ella, lo percibe bastante llamativo y guapo. El video comienza con la joven preguntándole a la graciosa mujer, "¿quieres conquistar a mi novio?" a lo que ella le responde, “Sí, que te deje a ti y me aproveche a mí, es que lo encuentro guapo. Lo siento. También he sido joven”, contestó la protagonista del clip.

Tras esta inesperada y sincera respuesta, su nieta le hace énfasis en su avanzada edad y que ya no es para nada joven, sin pensarlo mucho reviró: "Por eso mismo, si encuentro uno lo aprovecho”, en la que le dice al joven si quiere ir al cine.

Luego de este pequeño cruce de palabras, el muchacho se acercó a la mujer y se sentó a escasos metros, frente a esto, ella se muestra emocionada y exclama efusivamente, “Ya tengo novio, puedo tocarlo”, después la abuela le pregunta a su 'crush' , "¿tú chica está loca? ¿cierto?". Justo en ese momento, la nieta no aguanta más la risa y estalla en carcajadas.

Seguidores de Laura le han dejado sus comentarios en el video, en el que algunos manifiestan lo bonito que es tener aún viva a su abuela, otros admiran la comprensión y el humor entre ellas y finalmente, unos pocos escribieron sobre el carisma de la adulta mayor, que a pesar de su larga edad no pierde el autoestima y las ganas de reír.

