Se llevaron al muerto hasta una discoteca para darle su último adiós: mujer le bailó sensualmente

El difunto era conocido por su gran gusto por la fiesta y el baile. Sus amigos no dudaron en cumplirle el último deseo: ser despedido en una discoteca.

Un video que muestra a una mujer bailando junto a un féretro ligeramente abierto se ha vuelto tendencia en las redes sociales. El ataúd está puesto en el centro de la pista de baile de un club nocturno en El Salvador.

De acuerdo con los amigos del difunto, esto habría sido su último deseo y decidieron cumplirlo en homenaje a su memoria, ya que durante su vida, fue conocido por su pasión por la fiesta y el baile.

En el video, también se observa a los demás amigos y familiares del hombre mostrando respeto durante el momento, algunos de pie y otros sentados, pero todos con la mirada centrada en el baile alrededor del féretro. Además, se puede oír la voz del DJ despidiendo a su querido amigo.

“Bueno, así lo despedimos al ‘rey del vinagre’, nuestro amigo Darwin. No es un adiós, sino un hasta pronto”, dijo uno de los amigos del difunto.

Los comentarios no tardaron en llegar y, aunque muchos expresan su desacuerdo, otros elogian que sus seres queridos hayan cumplido con su última voluntad.

Acá algunos de los comentarios que se leen en la red social X: "Bueno, por lo menos no es un velorio triste: pero al siguiente día cuando ya no esté es qué van a sentir la ausencia", “eso no es nada, hace poco vi un 'streaptease' al fallecido”, "en Uruguay cuando un boliche esta aburrido o hay poca gente se dice que esta muerto, acá se hace realidad".