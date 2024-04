Este es el primer video que se subió a YouTube hace 19 años, ¿de qué trata?

El 23 de abril de 2005 marcó un hito significativo en la historia de Internet, ya que fue en esta fecha cuando se subió el primer video a la plataforma YouTube.

Hace 19 años, en plena era de los 2000, cuando el uso de la tecnología aún no era tan fundamental como lo es hoy en día, un grupo de jóvenes cambió el curso de sus vidas al crear una plataforma de video revolucionaria.

Fue exactamente el día 23 de abril de 2005, a las ocho de la noche con 25 minutos, cuando se subió el primer video a la plataforma YouTube, en el canal de uno de sus tres creadores, Jawed Karim. Este video se titula “Me at the Zoo” y tiene una duración de dieciocho segundos.

YouTube, una de las plataformas más célebres de internet, fue creada por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley. Aunque el sitio fue activado el 15 de febrero de 2005, no fue hasta el 23 de abril del mismo año cuando Jawed subió el primer video a la plataforma.

El video, titulado “Me at the Zoo”, tiene una duración de 19 segundos y muestra a Karim frente a unos elefantes en el Zoológico de San Diego. En el clip, Karim observa a los elefantes y comenta ante la cámara: “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”.

El video “Me at the Zoo” ha alcanzado un total de 317 millones de reproducciones desde que fue subido al canal oficial de Jawed Karim. Este video sigue siendo el único contenido en su cuenta, que cuenta con 4.6 millones de suscriptores.

Desde ese modesto comienzo, YouTube ha experimentado un crecimiento fenomenal hasta convertirse en lo que es hoy: una plataforma donde millones de usuarios pueden acceder a contenido de diversas categorías en más de 100 países y en más de 80 idiomas diferentes.

nicialmente, YouTube permitía a los usuarios subir y compartir videos de forma gratuita, lo que llevó a una explosión de contenido generado por usuarios en una amplia gama de temas, desde entretenimiento y educación hasta vlogs personales y tutoriales. La plataforma también facilitó la interacción entre los usuarios a través de comentarios, likes y suscripciones a canales.

Con el tiempo, YouTube se ha expandido y diversificado, incluyendo funciones como transmisiones en vivo, contenido original producido por la plataforma (YouTube Originals), una amplia gama de herramientas para creadores de contenido, y opciones de monetización para los creadores a través de publicidad y membresías de suscriptores.

YouTube ha sido fundamental en la formación de comunidades en línea, el descubrimiento de talentos y la difusión de información y entretenimiento en todo el mundo. Ha sido un lugar para el activismo, la expresión artística y la conexión global. Además, ha sido una herramienta importante para el marketing digital y la promoción de marcas y productos.