Mujer arma ‘show’ tras pelear con el novio: al parecer, él le estaba terminando

Lo que parecía ser una simple discusión de pareja tomó un giro inesperado, convirtiéndose en el centro de atención tanto en la vía como en las redes sociales

El incidente, captado en un video que se ha vuelto viral, fue protagonizado por una joven en la calle 66 del sector de Villa Hermosa en Medellín. En el clip se ve a la joven, quien muy molesta, se interpuso en la vía durante una acalorada disputa con su novio. Testigos presenciales relataron que todo comenzó cuando la joven se negó a entregar su teléfono celular al hombre, desencadenando una serie de eventos que culminaron en la dramática escena en plena calle.

Puede leer: "¿Qué necesidad de hacer el oso?" Propuesta de matrimonio sale muy mal

El individuo que grabó el video describió la situación: "Ella se lanzó a la mitad de la calle después de una discusión con él. Fue un caos". La joven bloqueó el tráfico mientras continuaba la tensa confrontación con su pareja.

Aunque eventualmente la joven se apartó de la vía, permitiendo que los conductores siguieran su camino, la disputa no concluyó ahí. La discusión entre la pareja prosiguió en la acera, aparentemente debido a la intención del hombre de terminar la relación.

Además: Niña presumió el 'chuzo' de rellenas de su papá: se siente muy orgullosa de su familia

Aunque no se conoce cómo terminó este caso, en redes sociales se ha prestado para memes respecto a los celos y la infidelidad. Estos son algunos de los comentarios de los internautas en la red social X: "Con razón le terminó", "Discúlpenme, quizás lo insensible, pero si me llegara a pasar, ahí se queda y me voy, problema de ella y de su patología posesiva y manipuladora", "El mundo cada vez más lleno de imbéciles. ¿No les da pena? Lo peor es que, por el berrinche de una loca o tonta sin oficio, se retrasen personas que sí tienen ocupaciones".