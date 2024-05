Sigue aumentando infertilidad en hombres y mujeres

La infertilidad humana es un problema que tiende a aumentar en el mundo y algunos estudiosos advierten que “se da en hombres cada vez más jóvenes”.

WWNO (Universidad de Nueva Orleans, agosto 8/2023) señala: “Las tasas de infertilidad en todo el mundo están aumentando y aproximadamente 1 de cada 6 personas la padece, según un informe reciente publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “La infertilidad es un término amplio para una enfermedad que se define cuando el sistema reproductivo masculino o femenino no puede lograr el embarazo”. “Ese aumento de infertilidad también conlleva a un aumento en el número de personas que buscan tratamiento para ayudarles a formar una familia (servicios como la fertilización in vitro)”.

“El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) ha relacionado factores del estilo de vida como la obesidad, el trabajo físico extenuante, el ejercicio excesivo, el consumo de sustancias, la presión arterial alta y otros con el aumento de las tasas de infertilidad. La investigación del NICHD también muestra que la exposición a la contaminación ambiental puede afectar la fertilidad masculina y femenina”. En columnas anteriores he citado diferentes productos químicos y microplásticos que han sido relacionados con la infertilidad o esterilidad.

La OMS señala en un informe titulado “Infertilidad: estimaciones de prevalencia” que “las estimaciones presentados en este informe muestran una alta prevalencia de infertilidad a nivel mundial y regional y puede utilizarse para apoyar el desarrollo de políticas y prácticas que ayudarán más a los individuos y las parejas a lograr el tamaño de familia deseado”.

Sobre los efectos en las mujeres, BBC News (junio 11/2021) anota: “La natalidad está descendiendo en el mundo. Aunque estas caídas pueden deberse a que muchos adultos posponen intencionalmente el momento de tener su primer hijo, o eligen activamente no tenerlos, un número creciente de estudios sugieren que esto no explica completamente la disminución de las tasas de natalidad. Un factor relacionado con la disminución de la fertilidad es la presencia de productos quí- micos industriales en nuestro entorno. Se sabe mucho sobre el impacto de estos químicos en la fertilidad masculina, pero no son muchos los estudios sobre cómo afectan a las mujeres. Descubrimos que la exposición a contaminantes químicos comunes estaba asociada con un recuento menor de óvulos en los ovarios de mujeres en edad reproductiva. También descubrimos que a las mujeres con altos niveles de sustancias químicas en la sangre les costaba más quedarse embarazadas”.

Algunos de los productos reportados: “PFAS (el producto químico utilizado en el teflón y la espuma contra incendios), ftalatos (utilizados en envases de plástico, equipos médicos y jabones y champús), así como pesticidas y otros productos quí- micos industriales como los PCB”.