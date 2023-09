Cosas ocultas

Cuando vamos a comprar un inmueble especialmente para uso de vivienda, muchas veces solo miramos el área interna de éste y descuidamos otros aspectos que a futuro nos van a llevar a la desilusión de haber realizado esa inversión

Veamos algunos de ellos: 1. Los parqueaderos no cumplen con las condiciones que yo necesito para la movilidad, que por su estrechez dificultan su disfrute. 2. La copropiedad tiene muchas áreas comunes no esenciales (piscinas, salones, saunas, jacuzzis) que nosotros como tenedores no vamos a disfrutar, pero si va a incrementar el pago de las expensas comunes. 3. Desconocemos los compromisos contractuales actuales o futuros, como demandas o mantenimientos obligatorios. 4. ¡Su ubicación! Entendemos que los arreglos podemos realizarlos en cualquier momento y a cualquier apartamento, pero su ubicación siempre será la misma. La ubicación es importante para la valoración de la inversión y la comodidad en su uso de acuerdo con las vías de acceso con las que cuente. 5. La distribución interna de nuestra unidad privada, la postura del sol y la circulación de aire hace que el apartamento sea caliente o fresco. 6. Las copropiedades con presupuestos apretados, generalmente terminan con problemas de mantenimiento generando sobrecostos futuros por la reposición de equipos. Es necesario analizar el valor de dichas expensas y su incremento en el futuro. 7. Los conflictos de convivencia, revisa el reglamento de propiedad horizontal ya que éste puede tener muchas restricciones. 8. No solo pensar en el mantenimiento de los ascensores, sino también que el número de ellos sea suficiente para el ingreso de personas que circulan en el Edificio, así como las diferentes barreras que pueda tener para ingresar a su propiedad privada. 9. Revise si la dotación de la unidad privada (sanitarios, muebles, etc.) son de fácil mantenimiento, para evitar su reposición. 10. No piense a corto plazo al comprar un inmueble, puede ser una inversión de por vida.



La ilusión que da la compra de vivienda, que para muchos será la única que realicen en su vida; puede a veces cegarnos y llevarnos a ignorar aspectos importantes a tener en cuenta en la inversión. Ojalá podamos lograr un equilibrio entre la emoción y objetividad, para que ésta se convierta en un buen recuerdo de como mejoramos nuestra calidad de vida y nuestro patrimonio.