Nueva polémica de ‘Severo Sinvergüenza’, show terminó en pelea: hubo mechoneada y todo

Los shows eróticos del local ‘Severo Sinvergüenza’ siguen causando revuelo en Colombia.l



‘Severo Sinvergüenza’ es un establecimiento ubicado al sur de la capital vallecaucana, en el parque del perro, del cual se ha hablado en los últimos días por unos videos que circularon en redes sociales en los que se veían escenas subidas de todo.

Fue por esta razón que la Secretaría de Seguridad de Cali intervino el lugar anoche, y les puso unas condiciones para que ‘Severo Sinvergüenza’ pueda seguir funcionando.

En este establecimiento se deberá prohibir el ingreso de menores de edad, así como también polarizar el vidrio del restaurante, para evitar que desde el exterior se vea la temática del sitio y prohibir el exhibicionismo.

Quedaron prohibidos los golpes y cachetadas entre quienes atienden el establecimiento y los clientes. En este espacio se deberá señalizar y controlar sobre el comportamiento que deben tener todas las personas que visiten el lugar.

Cabe mencionar que esta visita fue anunciada por el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, quien aseguró que se debe mantener el respeto por la ciudadanía.

“Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró.

En medio de la polémica salió a la luz un nuevo video en el que quedó registrada la supuesta pelea que se registró en el local en el cual venden waffles con forma de genitales, penes y vaginas.

El clip muestra a dos jóvenes, quienes se hicieron pasar como pareja.

Entonces ella puede, pero el lo hace y enseguida pone problema?

— León Katrosky. (@Katrosky0157) March 7, 2023

Mientras la mujer se prestó para el show en ‘Severo Sinvergüenza’, su novio la observaba detenidamente y entre risas mostró que estaba celoso.

“Este mrk tiene el p3n3 negro. Se broncea de una manera muy extraña (...). Venenoso, con lunares, salado como en la vida real”, dijo Ray Cabrera, el hombre que trabaja en el establecimiento y tiene locas a las caleñas.

Los movimientos obscenos del joven con la cliente no fueron del agrado de quien le acompañaba, por lo que decidió imitarlo.

El supuesto novio de la mujer decidió vengarse e imitar a Ray Cabrera al bailarle a otra visitante del lugar.

“Entonces ella puede, pero él lo hace y enseguida pone problema. ¿Severo sinvergüenza o severa sinvergüenza?”, escribió un internauta en Twitter.

A pesar de que algunas personas creían que esta situación se había presentado de manera real, es importante mencionar que no fue así. Todo parece indicar que la escena fue actuada, pues, reportes en redes sociales indicaron que la supuesta pareja se dedica a grabar videos en TikTok.

