Con abucheos, sacaron a Agmeth Escaf del partido de la Selección: ¿por reclamar unas sillas?

El representante a la Cámara por el Atlántico y miembro del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, ha ofrecido su versión de los acontecimientos que desencadenaron en un polémico incidente durante el partido entre las selecciones de Colombia y Venezuela, disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el marco del inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El incidente se volvió viral gracias a un video que muestra al congresista Escaf involucrado en una discusión con un grupo de personas, supuestamente la familia del futbolista Luis Díaz, quien fue la figura destacada del partido. El altercado parecía estar relacionado con la asignación de asientos en el estadio.

Lea también: ¡Atroz muerte de Karen! Hallaron su cadáver en una alcantarilla: a su novio también lo asesinaron

Sin embargo, Agmeth Escaf ha negado que la disputa se haya originado por la ubicación de las sillas en el estadio. El representante afirmó que el incidente se desató a raíz de una serie de insultos y agresiones verbales dirigidas a él y su familia, debido a su filiación política como miembro del Pacto Histórico.

"Tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político", explicó el congresista. A pesar de que en el video se evidencia la discusión por las sillas, Escaf insiste en que el motivo principal de los insultos fue su afiliación política.

Esta situación generó una reacción de solidaridad de varias personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro, incluyendo a María Antonia Pardo, exesposa de Escaf y exmiembro del equipo de comunicaciones de Petro. Pardo denunció que su familia sufrió diversas agresiones en el estadio, incluyendo el arrojo de cerveza en sus caras y la ocupación forzada de sus asientos.

Lea también: Ofrecen millonaria recompensa por el asesino de Angie en el Tolima: iba al colegio y la atacaron

Escaf destacó que él y su familia optaron por mantener la calma y evitar que la situación escalara a niveles más peligrosos, especialmente considerando la presencia de su suegra, una mujer mayor. Por esta razón, decidieron retirarse y buscar refugio en un palco del estadio para resguardar su integridad.

Este incidente ha suscitado un debate sobre la convivencia y el respeto en los eventos deportivos y la necesidad de mantener la discusión política fuera de estos escenarios.

Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos… pic.twitter.com/niBi1oxUVp